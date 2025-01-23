Ціни на яйця зросли — в якому супермаркеті продають найдешевші

Курячі яйця у лотку. Фото: Новини.LIVE

Редакція сайту Новини.LIVE провела новий моніторинг цін на курячі яйця у мережі супермаркетів АТБ. На цей раз ми знову звернули увагу на нефасовані яйця 1 категорії, які раніше привертали увагу своєю доступною ціною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на курячі яйця в мережі супермаркетів АТБ.

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Скільки коштують курячі яйця в АТБ

За результатами моніторингу, ціна нефасованих яєць 1 категорії в АТБ зараз становить 4,07 грн за штуку. Це помітне підвищення порівняно з попередніми тижнями, коли вартість за штуку була значно нижчою (3,89 грн/шт. або 38,90 грн/десяток станом на 16 січня).

Ціни на курячі яйця 1 категорії в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Фасовані яйця в АТБ представлені широким асортиментом. Найдешевший варіант — це "Своя Лінія" 1 категорії, вартість якого становить 52,90 грн за десяток. Інші популярні бренди, наприклад, "Ясенсвіт", пропонують яйця за ціною 62,90 грн за десяток.

Ціни на фасовані курячі яйця в АТБ. Фото: скриншот

Що пропонує Сільпо

Цього разу, на відміну від попередніх досліджень, в онлайн-магазині Сільпо не вдалося знайти нефасовані яйця для поштучного порівняння. Натомість у їхньому асортименті фасовані яйця категорії С1 продаються за ціною від 59,99 грн за десяток (бренд "Квочка") і до 89,99 грн за більш преміальні варіанти, наприклад, яйця вільного вигулу.

Ціни на фасовані курячі яйця в Сільпо. Фото: скриншот

Попри підвищення вартості, нефасовані яйця 1 категорії в АТБ все ще залишаються вигіднішими за фасовані варіанти в інших мережах. Наприклад, вартість десятка нефасованих яєць в АТБ становить 40,70 грн, тоді як у Сільпо найдешевший фасований варіант обійдеться у 59,99 грн.

Фасовані яйця також залишаються більш вигідними в АТБ, адже мінімальна ціна десятка складає 52,90 грн, що нижче за пропозицій у тому ж Сільпо.

Нагадаємо, одним з найпопулярніших продуктів у холодильниках українців є курячі яйця. Вони використовуються у численних стравах, а також поділяються на категорії та інші характеристики, на які варто звертати увагу при купівлі.

Також ми писали, що до 28 січня у мережі супермаркетів АТБ триватиме щотижнева акція "Економія". Українцям доступний широкий асортимент товарів за доступними цінами.