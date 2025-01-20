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Категорії курячих яєць — в чому різниця між маркуваннями

20 січня 2025 17:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Правильний вибір курячих яєць — чим відрізняються категорії C0, C1, C2 та яка найкраща
Яйця у лотку. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Курячі яйця — один із найпопулярніших продуктів на кухні, який використовують у численних стравах. Однак не всі споживачі звертають увагу на деталі при виборі цього продукту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати курячі яйця та чим відрізняються категорії продукту.

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На що потрібно звертати увагу при виборі яєць

Перший крок — оглядайте яйця перед покупкою. Переконайтеся, що шкаралупа не тріснула. Розбиті або тріснуті яйця можуть стати джерелом сальмонели та інших небезпечних бактерій. Такий продукт краще залишити на полиці, адже це може обернутися серйозними проблемами зі здоров'ям.

Якщо ви купуєте яйця на ринку, будьте особливо уважні. Продавці можуть рекомендувати свій товар, але не завжди щиро. Ретельно оглядайте кожне яйце самостійно.

Вдома перевірити свіжість яєць можна простим способом — опустіть яйце в місткість із холодною водою. Свіже яйце залишиться на дні, а зіпсоване спливе.

Чим відрізняються категорії яєць

Маркування яєць в Україні здійснюється відповідно до стандартів якості та маси. Основні категорії такі:

За якістю та терміном зберігання:

  • Extra — яйця для експорту;
  • Д — дієтичні яйця (термін зберігання до 7 діб, не враховуючи дня знесення);
  • А — харчові яйця для експорту;
  • С — столові яйця (найпоширеніша категорія);
  • В — яйця другого класу для експорту;
  • охолоджені — зберігаються за температури нижче 0°C;
  • для перероблення — не продаються для споживання у сирому вигляді.

За масою:

  • 0 (добірні) – від 73 г;
  • 1 (перша категорія) – від 63 до 72,9 г;
  • 2 (друга категорія) – від 53 до 62,9 г;
  • М (дрібні) – від 35 до 44,9 г.

Яка категорія краще

Якщо потрібні більші яйця, то обирайте першу категорію. Якщо хочете трохи заощадити й не прагнете купувати найбільші яйця — беріть C2.

Часто виникають суперечки про те, які яйця обирати — C0 чи C1. C0 — це добірні яйця більшої маси, що робить їх ідеальними для багатьох кулінарних рецептів. Водночас C1 вважаються кориснішими, оскільки їх зазвичай знесли кури, що перебувають у кращих умовах (наприклад, на відкритих вольєрах).

Якщо ви плануєте готувати страви, для яких важливий точний розмір яєць (наприклад, бісквіти чи безе), враховуйте маркування категорій за масою. Якщо шукаєте найсвіжіший продукт — обирайте дієтичні яйця. Також звертайте увагу на термін зберігання, зазначений на упаковці.

Нагадаємо, більшість супермаркетів пропонують вигідні пропозиції на курячі яйця, особливо на поштучний варіант продукту. Зазвичай у магазинах вони продаються десятками, а знайти поштучний продаж буває досить складно.

Також ми писали, що в одному з популярних українських супермаркетів діють найвигідніші пропозиції на продаж курячих яєць. Іноді він пропонує великі знижки, що викликає чималий інтерес серед покупців.

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