Ціни на курячі яйця в Сільпо, Ашані, Новусі – де купити дешевше

Курячі яйця в кошику. Фото: Pexels

Курячі яйця значно подорожчали наприкінці 2024 року. Це один із базових продуктів для українців, але людям доводиться купувати десяток яєць в середньому за 70 грн. Деякі супермаркети пропонують знижки споживачам і продають нефасований продукт, тобто поштучно. Це дозволяє значно економити на товарі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де шукати бюджетні курячі яйця та скільки вони коштують.

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Найдешевші яйця в супермаркетах

Згідно з даними порталу Мінфін, середня ціна упакованих яєць станом на середину січня 2025 року становить 68-74 грн/10 шт. Купуючи продукт поштучно, можна зекономити половину суми. Наприклад, у Новусі вони коштують 3,54 грн, отже за 10 яєць доведеться заплатити 35 грн 40 коп. Для порівняння, фасований товар обійдеться значно дорожче:

"Ясенсвіт" С1 — 68,09 грн;

"Від доброї курки" С1 — 72,40 грн;

"Ясенсвіт Молодильні" С0 — 89,99 грн;

Zlata Kladka СO — 91,99 грн.

Ціни на курячі яйця в Новусі. Фото: скриншот

В інших супермаркетах України ціни не такі приємні. Варус продає курячі яйця поштучно за 4,69 грн, а максимальна вартість доходить до 8,40 грн/шт. В МегаМаркеті за 1 яйце потрібно заплатити 6 грн, водночас упаковка коштує від 61,20 грн, отже зекономити не вийде.

На сайті Сільпо вказано, що нефасований товар закінчився. А найдешевша позиція — курячі яйця "Повна Чаша" — обійдеться споживачам у 50,99 грн/10 шт. Відвідувачі Метро заплатять 57,10 грн за товар "Квочка Файна", поштучно яйця не продаються. АТБ перебуває в аналогічній ціновій категорії — мінімум 50,90 грн за 10 штук.

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на курячі яйця в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 5

І лише в Ашані ми знайшли нефасований товар за 3,50 грн, а упаковки коштують від 50,70 грн/10 шт. Варто зауважити, що наявність курячих яєць поштучно на сайтах супермаркетів не означає їх продаж у фізичних закладах. Інколи в магазинах відсутні товарні позиції, навіть якщо на онлайн-ресурсах про них розповідають.

Ціни на курячі яйця в Ашані. Фото: скриншот

Нагадаємо, щоб знайти бюджетне сало, також потрібно витратити час. Далеко не всі супермаркети України продають товар за вигідними цінами. Лідером у січні 2025 року став МегаМаркет, де вартість 1 кілограма продукту становить 189 грн.

Також ми писали, що в Україні значно подорожчали кава, молоко, кисломолочний сир і курячі яйця. Причин є декілька, зокрема недостатня врожайність на світовому ринку плюс зростання цін на сировину. Експерти передбачають подальші зміни вартості, але не на користь гаманців українців.