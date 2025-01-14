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Дешевше немає — в якому супермаркеті вигідно купувати сало

14 січня 2025 13:29
Єлизавета Супівська - редактор
Метро, Ашан чи Варус – в якому супермаркеті найдешевше сало
Українське сало. Фото: kupi-rakushku.od.ua
Єлизавета Супівська - редактор

Улюблений продукт українців — сало — коштує від 200 грн/кг у супермаркетах. Це мінімальна вартість, сума може доходить до 1 000 грн і більше. Для економії бажано купувати сало в мережах популярних магазинів, оскільки там часто встановлюють вигідні знижки і роблять ціни доступними для більшості споживачів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому супермаркеті українцям вигідно купувати сало.

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Де купити найдешевше сало

Ми перевірили пропозиції в різних мережах і знайшли найбільш бюджетні варіанти. Всього 189 грн/кг коштує домашнє сало в МегаМаркеті. Заклад пропонує широкий асортимент харчових продуктів і непродовольчих товарів з доставкою. Щоправда, на сайті немає інформації про виробника, склад тощо.

Дешевше немає — в якому супермаркеті вигідно купувати сало - фото 1
Вартість сала в МегаМаркеті. Фото: скриншот

Близько до мінімального цінового діапазону розмістився Метро. За 1 кілограм солоного охолодженого сала "М'ясна гільдія" потрібно заплатити 199,69 грн. Для порівняння, у Варусі домашній свинячий продукт продають за 249,90 грн/кг, в Ашані — за 274,30 грн/кг.

Дешевше немає — в якому супермаркеті вигідно купувати сало - фото 2
Вартість сала в Метро. Фото: скриншот

Як обрати свіже сало в супермаркеті

Бюджетні ціни не означають погану якість. Українці можуть самостійно визначити свіжість продукту за зовнішнім виглядом. Наприклад, сіруватий чи жовтий відтінок свідчить про старість, тому варто шукати сало білого кольору. Шкірка має бути чистою, без плям і пошкоджень, а її відтінок — варіюватися від світло-бежевого до коричневого залежно від обробки.

За текстурою якісний продукт повинен бути пружним і водночас м’яким. Після легкого натискання пальцем поверхня має швидко відновити форму, тоді як вм'ятини означають несвіжість. Не завадить понюхати сало за можливості: якісний товар випромінює м'ясний аромат, навіть якщо немає прошарків м’яса.

Нагадаємо, дієтологи не рекомендують їсти сало з часником, оскільки поєднання продуктів може негативно відобразитися на здоров'ї. Сало має високий вміст насичених жирів і калорій, а часник характеризується наявністю ефірних масел, що разом посилює навантаження на шлунок.

Також ми писали, що в Україні різко виросли ціни на часник. Супермаркети продають овоч за 200 грн/кг. Це хороший час для виробників збільшити площі вирощування часнику, а бізнесменам-початківцям — заробити на постачанні товару. Адже ринок не заповнений конкурентами.

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