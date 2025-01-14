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Дешевле нет — в каком супермаркете выгодно покупать сало

14 января 2025 13:29
Елизавета Супивская - редактор
Метро, Ашан или Варус – в каком супермаркете самое дешевое сало
Украинское сало. Фото: kupi-rakushku.od.ua
Елизавета Супивская - редактор

Любимый продукт украинцев — сало — стоит от 200 грн/кг в супермаркетах. Это минимальная стоимость, сумма может доходит до 1 000 грн и более. Для экономии желательно покупать сало в сетях популярных магазинов, поскольку там часто устанавливают выгодные скидки и делают цены доступными для большинства потребителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком супермаркете украинцам выгодно покупать сало.

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Мы проверили предложения в разных сетях и нашли самые бюджетные варианты. Всего 189 грн/кг стоит домашнее сало в МегаМаркете. Заведение предлагает широкий ассортимент пищевых продуктов и непродовольственных товаров с доставкой. Правда, на сайте нет информации о производителе, составе и т.д.

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Стоимость сала в МегаМаркете. Фото: скриншот

Близко к минимальному ценовому диапазону разместился Метро. За 1 килограмм соленого охлажденного сала "М'ясна гильдия" нужно заплатить 199,69 грн. Для сравнения, в Варусе домашний свиной продукт продают за 249,90 грн/кг, в Ашане — за 274,30 грн/кг.

Дешевле нет — в каком супермаркете выгодно покупать сало - фото 2
Стоимость сала в Метро. Фото: скриншот

Как выбрать свежее сало в супермаркете

Бюджетные цены не означают плохое качество. Украинцы могут самостоятельно определить свежесть продукта по внешнему виду. Например, сероватый или желтый оттенок свидетельствует о старости, поэтому стоит искать сало белого цвета. Кожура должна быть чистой, без пятен и повреждений, а ее оттенок — варьироваться от светло-бежевого до коричневого в зависимости от обработки.

По текстуре качественный продукт должен быть упругим и одновременно мягким. После легкого нажатия пальцем поверхность должна быстро восстановить форму, тогда как вмятины означают несвежесть. Не помешает понюхать сало при возможности: качественный товар излучает мясной аромат, даже если нет прослоек мяса.

Напомним, диетологи не рекомендуют есть сало с чесноком, поскольку сочетание продуктов может негативно отразиться на здоровье. Сало имеет высокое содержание насыщенных жиров и калорий, а чеснок характеризуется наличием эфирных масел, что вместе усиливает нагрузку на желудок.

Також мы писали, что в Украине резко выросли цены на чеснок. Супермаркеты продают овощ по 200 грн/кг. Это хорошее время для производителей увеличить площади выращивания чеснока, а начинающим бизнесменам — заработать на поставке товара. Ведь рынок не заполнен конкурентами.

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