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Ціни б’ють рекорди — на якому овочі можна розбагатіти

11 січня 2025 14:35
Єлизавета Супівська - редактор
Вирощування часнику – скільки можна заробляти на 1 га в Україні
Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Ціни на часник в Україні сягнули абсолютного рекорду станом на грудень 2024 — січень 2025 року. В деяких супермаркетах 1 кілограм продукту коштує до 200 грн. Для виробників склалася чудова можливість розбагатіти на часнику, адже конкуренція невелика, а пропозиція на ринку не здатна задовольнити попит.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки можна заробити, вирощуючи часник.

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Яка дохідність часнику в Україні

Головна стаття витрат у процесі масштабного вирощування часнику — це зарплати працівників, бо потрібно залучати велику кількість людей на поля. Та навіть інвестиції в ручну працю не здатні похитнути вражаючі результати окупності. За твердженням директора групи компаній "Єврошок" Сергія Шиша виданню LIGA.net, фермери можуть досягти грошового паритету з 40 га кукурудзи.

Іншими словами, дохід з 1 га часнику дорівнюватиме коштам, заробленим з вирощування кукурудзи на площі 40 га. За умови інтенсивної праці технологічні витрати становитимуть орієнтовно 17 000 доларів, але повернути вдасться до 40 000 доларів. Отже чистий заробіток оцінюється у понад 20 000 доларів з 1 га часнику.

У статті для журналу "Садівництво по-українськи" Сергій Шиш написав:

"Віднімаємо вкладення у насіння, пестициди, полив, послуги з посіву та збирання — вийде 12-13 тис. доларів. Отримуємо чистий прибуток у районі 25 тис. доларів. І це не цибуля, яка в період викопування коштує 10 грн/кг, а завтра 2 грн/кг і так далі. Навіть за цінами минулого року можна було заробити на часнику 15 тис. доларів/га".

Аби мати хороший результат врожайності, можна користуватися різними схемами посіву. Існує класична та інтенсивна методика: перша передбачає міжряддя 45 см і по 12-14 штук часнику на один погонний метр в ряду.

Так виросте приблизно 180 000 рослин на 1 га, 10% яких не зійдуть або пошкодяться під час викопування. Залишиться 162 000 корисних рослин, що з мінімальною вагою кожної головки 80 г перетвориться на 13 т/га.

Що відбувається з цінами на часник

Дорожчання часнику в Україні пояснюється кількома факторами. Перший — не вистачає світового врожаю для задоволення попиту, що призвело до підняття експортних цін. Другий — зменшилися площі посівів в Україні, причому не лише з огляду на повномасштабну війну.

Статистика Держстату показала, що за останні 4 роки відбулося скорочення посівних площ на 15% — до 21 000 га. Залишилися здебільшого дрібні та сімейні господарства, які вирощують часник для власного споживання. Тому висновок один: конкуренції на ринку немає, а вартість планомірно зростає. Це ідеальна комбінація для запровадження бізнесу.

Нагадаємо, курячі яйця в Україні також значно подорожчали у 2024 році. Фасований товар коштує в середньому 75 грн/десяток. Але в супермаркетах можна знайти яйця поштучно і багато зекономити. В АТБ продають 1 штуку за 2,80 грн, тобто десяток обійдеться у 28 грн.

Також ми писали, що українці часто поєднують сало і часник, бо полюбляють смакову насиченість. Але дієтологи б’ють на сполох: не можна їсти ці продукти разом, бо їх суміщення здатне завдати шкоди здоров’ю. Через поєднання часнику і сала посилюється навантаження на шлунок.

гроші овочі фермери вирощування часник

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