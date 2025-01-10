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Популярний овоч злетів у ціні — який продукт побив рекорд

10 січня 2025 13:35
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на часник в Україні побили рекорд – скільки коштує в січні
Овочі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

В деяких українських супермаркетах часник подорожчав до 200 грн/кг. Це абсолютний рекорд вартості у гривнях, бо навіть на початку повномасштабної війни і під час пандемії коронавірусної інфекції продукт коштував дешевше. Аналітики впевнені, що в короткостроковій перспективі нижчих цін українцям чекати не варто.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує часник у січні та що сталося з цінами.

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Чому часник подорожчав

Українське сільське господарство ніколи не орієнтувалося на масштабне вирощування часнику. Але попит вдавалося закривати продуктом місцевого виробництва та імпортом. Через повномасштабну війну площі посівів зменшилися, водночас іноземний часник сильно подорожчав.

Тобто відбулося накладання трьох факторів:

  • перший — Європа не встигає задовольняти світовий попит, що пов’язують зі збільшенням кількості мігрантів;
  • другий — іспанські виробники повністю вичерпали свої запаси, чого не траплялося останні три роки;
  • третій — для вирощування необхідна велика кількість працівників і спеціалізоване обладнання для механізації, з чим в Україні дефіцит.

Як результат — вартість продукту зросла до рекордного рівня. За прогнозами аналітиків, не варто чекати позитивних змін у короткостроковій перспективі.

Скільки коштує часник у січні

Ми порівняли ціни на часник у різних популярних українських супермаркетах і дізналися, за скільки можна купити 1 кілограм продукту станом на 10 січня:

  • Новус — 119 грн/кг;
  • Варус — 139,90 грн/кг;
  • АТБ — 139,95 грн/кг;
  • Ашан — 146,50 грн/кг;
  • МегаМаркет — 181,30 грн/кг;
  • Сільпо — від 196,90 грн/кг;
  • Метро — 207,90 грн/кг.

За даними Мінфіну, в січні середня вартість по магазинах становить 167,23 грн/кг, у грудні показник був більшим — 177,33 грн/кг. Найбільший приріст ціни зафіксували у другій половині грудня, коли українці масово закуповували продукти харчування з нагоди наближення різдвяно-новорічних свят.

Нагадаємо, курячі яйця в Україні також коштують недешево. Проте в супермаркетах пропонують товар поштучно, що дозволяє зекономити. Наприклад, в АТБ нефасовані яйця категорії 1 коштують 2,80 грн/шт. (28,10 грн/десяток), натомість фасовані обійдуться вдвічі дорожче.

Також ми писали, скільки коштує найдорожче і найдешевше сало в Україні. Вартість варіюється від 190 грн/кг до 1 300 грн/кг. Досить бюджетно продають продукт у супермаркетах, хоча вистачає позицій у різних цінових категоріях.

товари овочі часник супермаркет ціни на продукти

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