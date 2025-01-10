Цены на чеснок в Украине побили рекорд – сколько стоит в январе

Овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В некоторых украинских супермаркетах чеснок подорожал до 200 грн/кг. Это абсолютный рекорд стоимости в гривнах, ведь даже в начале полномасштабной войны и во время пандемии коронавирусной инфекции продукт стоил дешевле. Аналитики уверены, что в краткосрочной перспективе более низких цен украинцам ждать не стоит.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит чеснок в январе и что произошло с ценами.

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Почему чеснок подорожал

Украинское сельское хозяйство никогда не ориентировалось на масштабное выращивание чеснока. Но спрос удавалось закрывать продуктом местного производства и импортом. Из-за полномасштабной войны площади посевов уменьшились, в то же время иностранный чеснок сильно подорожал.

То есть произошло наложение трех факторов:

первый — Европа не успевает удовлетворять мировой спрос, что связывают с увеличением количества мигрантов;

второй — испанские производители полностью исчерпали свои запасы, чего не случалось последние три года;

третий — для выращивания необходимо большое количество работников и специализированное оборудование для механизации, с чем в Украине дефицит.

Как результат — стоимость продукта выросла до рекордного уровня. По прогнозам аналитиков, не нужно ждать позитивных изменений в краткосрочной перспективе.

Сколько стоит чеснок в январе

Мы сравнили цены на чеснок в разных популярных украинских супермаркетах и узнали, за сколько можно купить 1 килограмм продукта по состоянию на 10 января:

Новус — 119 грн/кг;

Варус — 139,90 грн/кг;

АТБ — 139,95 грн/кг;

Ашан — 146,50 грн/кг;

МегаМаркет — 181,30 грн/кг;

Сильпо — от 196,90 грн/кг;

Метро — 207,90 грн/кг.

По данным Минфина, в январе средняя стоимость по магазинам составляет 167,23 грн/кг, в декабре показатель был больше — 177,33 грн/кг. Наибольший прирост цены зафиксировали во второй половине декабря, когда украинцы массово закупали продукты питания по случаю приближения рождественско-новогодних праздников.

Напомним, куриные яйца в Украине также стоят недешево. Однако в супермаркетах предлагают товар поштучно, что позволяет сэкономить. Например, в АТБ нефасованные яйца категории 1 стоят 2,80 грн/шт. (28,10 грн/десяток), тогда как фасованные обойдутся вдвое дороже.

Также мы писали, сколько стоит самое дорогое и самое дешевое сало в Украине. Стоимость варьируется от 190 грн/кг до 1 300 грн/кг. Достаточно бюджетно продают продукт в супермаркетах, хотя хватает позиций в разных ценовых категориях.