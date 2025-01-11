Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены бьют рекорды — на каком овоще можно разбогатеть arrow

Цены бьют рекорды — на каком овоще можно разбогатеть

11 января 2025 14:35
Елизавета Супивская - редактор
Выращивание чеснока – сколько можно зарабатывать на 1 га в Украине
Овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Цены на чеснок в Украине достигли абсолютного рекорда по состоянию на декабрь 2024 — январь 2025 года. В некоторых супермаркетах 1 килограмм продукта стоит до 200 грн. Для производителей сложилась прекрасная возможность разбогатеть на чесноке, ведь конкуренция небольшая, а предложение на рынке не способно удовлетворить спрос.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать, выращивая чеснок.

Читайте также:

Какая доходность чеснока в Украине

Главная статья расходов в процессе масштабного выращивания чеснока — это зарплаты работников, ведь нужно привлекать большое количество людей на поля. Но даже инвестиции в ручной труд не способны поколебать впечатляющие результаты окупаемости. По утверждению директора группы компаний "Еврошок" Сергея Шиша изданию LIGA.net, фермеры могут достичь денежного паритета с 40 га кукурузы.

Иными словами, доход с 1 га чеснока будет равен средствам, заработанным с выращивания кукурузы на площади 40 га. При условии интенсивной работы технологические затраты составят ориентировочно 17 000 долларов, но вернуть удастся до 40 000 долларов. Так что чистый заработок оценивается в более 20 000 долларов с 1 га чеснока.

В статье для журнала "Садоводство по-украински" Сергей Шиш написал:

"Вычитаем вложения в семена, пестициды, полив, услуги по посеву и собиранию — получится 12-13 тыс. долларов. Получаем чистую прибыль в районе 25 тыс. долларов. И это не лук, который в период выкапывания стоит 10 грн/кг, а завтра 2 грн/кг и так далее. Даже по ценам прошлого года можно было заработать на чесноке 15 тыс. долларов/га".

Чтобы иметь хороший результат урожайности, можно пользоваться различными схемами посева. Существует классическая и интенсивная методика: первая предусматривает междурядья 45 см и по 12-14 штук чеснока на один погонный метр в ряду.

Так вырастет примерно 180 000 растений на 1 га, 10% их которых не взойдут или повредятся во время выкапывания. Останется 162 000 полезных растений, что с минимальным весом каждой головки 80 г превратится в 13 т/га.

Что происходит с ценами на чеснок

Дорожание чеснока в Украине объясняется несколькими факторами. Первый — не хватает мирового урожая для удовлетворения спроса, что привело к поднятию экспортных цен. Второй — уменьшились площади посевов в Украине, причем не только ввиду полномасштабной войны.

Статистика Госстата показала, что за последние 4 года произошло сокращение посевных площадей на 15% — до 21 000 га. Остались в основном мелкие и семейные хозяйства, которые выращивают чеснок для собственного потребления. Поэтому вывод один: конкуренции на рынке нет, а стоимость планомерно растет. Это идеальная комбинация для внедрения бизнеса.

Напомним, куриные яйца в Украине также значительно подорожали в 2024 году. Фасованный товар стоит в среднем 75 грн/десяток. Но в супермаркетах можно найти яйца поштучно и много сэкономить. В АТБ продают 1 штуку за 2,80 грн, то есть десяток обойдется в 28 грн.

Также мы писали, что украинцы часто сочетают сало и чеснок, потому что любят вкусовую насыщенность. Но диетологи бьют тревогу: нельзя есть эти продукты вместе, ведь их совмещение способно нанести вред здоровью. Из-за сочетания чеснока и сала усиливается нагрузка на желудок.

деньги овощи фермеры выращивание чеснок

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:45 В Одессе подросток делал "закладки" — парня задержали

15:35 В ССО показали видео взятия в плен солдата КНДР на Курщине

15:23 Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине завтра

15:11 Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

15:00 Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

14:58 В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

14:53 Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

14:45 Военная "Пташка" заявила о пренебрежении жизнью в ВСУ

15:45 В Одессе подросток делал "закладки" — парня задержали

15:35 В ССО показали видео взятия в плен солдата КНДР на Курщине

15:23 Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине завтра

15:11 Киев заметет снегом — прогноз погоды на завтра

15:02 Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:00 В Одессе бесплатно раздают слуховые аппараты — где получить

15:00 Ученики смогут выбирать профили обучения и предметы — детали

14:58 В СБУ сообщили подробности взятия в плен солдат КНДР

14:53 Метапневмовирус уже в Украине — какие осложнения он вызывает

14:45 Военная "Пташка" заявила о пренебрежении жизнью в ВСУ

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году