Выращивание чеснока – сколько можно зарабатывать на 1 га в Украине

Овощи в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на чеснок в Украине достигли абсолютного рекорда по состоянию на декабрь 2024 — январь 2025 года. В некоторых супермаркетах 1 килограмм продукта стоит до 200 грн. Для производителей сложилась прекрасная возможность разбогатеть на чесноке, ведь конкуренция небольшая, а предложение на рынке не способно удовлетворить спрос.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько можно заработать, выращивая чеснок.

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Какая доходность чеснока в Украине

Главная статья расходов в процессе масштабного выращивания чеснока — это зарплаты работников, ведь нужно привлекать большое количество людей на поля. Но даже инвестиции в ручной труд не способны поколебать впечатляющие результаты окупаемости. По утверждению директора группы компаний "Еврошок" Сергея Шиша изданию LIGA.net, фермеры могут достичь денежного паритета с 40 га кукурузы.

Иными словами, доход с 1 га чеснока будет равен средствам, заработанным с выращивания кукурузы на площади 40 га. При условии интенсивной работы технологические затраты составят ориентировочно 17 000 долларов, но вернуть удастся до 40 000 долларов. Так что чистый заработок оценивается в более 20 000 долларов с 1 га чеснока.

В статье для журнала "Садоводство по-украински" Сергей Шиш написал:

"Вычитаем вложения в семена, пестициды, полив, услуги по посеву и собиранию — получится 12-13 тыс. долларов. Получаем чистую прибыль в районе 25 тыс. долларов. И это не лук, который в период выкапывания стоит 10 грн/кг, а завтра 2 грн/кг и так далее. Даже по ценам прошлого года можно было заработать на чесноке 15 тыс. долларов/га".

Чтобы иметь хороший результат урожайности, можно пользоваться различными схемами посева. Существует классическая и интенсивная методика: первая предусматривает междурядья 45 см и по 12-14 штук чеснока на один погонный метр в ряду.

Так вырастет примерно 180 000 растений на 1 га, 10% их которых не взойдут или повредятся во время выкапывания. Останется 162 000 полезных растений, что с минимальным весом каждой головки 80 г превратится в 13 т/га.

Что происходит с ценами на чеснок

Дорожание чеснока в Украине объясняется несколькими факторами. Первый — не хватает мирового урожая для удовлетворения спроса, что привело к поднятию экспортных цен. Второй — уменьшились площади посевов в Украине, причем не только ввиду полномасштабной войны.

Статистика Госстата показала, что за последние 4 года произошло сокращение посевных площадей на 15% — до 21 000 га. Остались в основном мелкие и семейные хозяйства, которые выращивают чеснок для собственного потребления. Поэтому вывод один: конкуренции на рынке нет, а стоимость планомерно растет. Это идеальная комбинация для внедрения бизнеса.

Напомним, куриные яйца в Украине также значительно подорожали в 2024 году. Фасованный товар стоит в среднем 75 грн/десяток. Но в супермаркетах можно найти яйца поштучно и много сэкономить. В АТБ продают 1 штуку за 2,80 грн, то есть десяток обойдется в 28 грн.

Также мы писали, что украинцы часто сочетают сало и чеснок, потому что любят вкусовую насыщенность. Но диетологи бьют тревогу: нельзя есть эти продукты вместе, ведь их совмещение способно нанести вред здоровью. Из-за сочетания чеснока и сала усиливается нагрузка на желудок.