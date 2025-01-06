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Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни

6 січня 2025 13:30
Єлизавета Супівська - редактор
Дороге і бюджетне сало – які ціни в Україні та де купити
Українців частують бутербродами з салом. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Щоб поласувати салом, деякі українці віддають до 1 000 грн за кілограм, а хтось купує бюджетний продукт за 300-400 грн. Обидва варіанти мають право на існування, бо чим ширший діапазон цін, тим більше задоволених споживачів. Покупці мають змогу обрати товар, враховуючи власні фінансові можливості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де продають найдешевше і найдорожче сало в Україні.

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Де купити дороге сало

Продукт із назвою "Найдорожче сало в Україні" говорить сам за себе. Його виготовляє і продає подружжя Марина та Віталій Мостові, які вигадали оригінальні рецепти, щоб здивувати справжніх поціновувачів. На вибір покупців — баночки вагою 300 г із різними смаками/приправами:

  • фірмове сало з копченою паприкою;
  • з часником та кропом;
  • класичне з сумішшю перців;
  • пікантне з сушеними томатами і базиліком;
  • традиційне з травами;
  • з медом і гірчицею;
  • в соусі теріякі;
  • запечене.

Одна баночка коштує 300 грн, отже за 1 кг продукту потрібно заплатити 1 000 грн. Щоправда, запечене сало дорожче — 350 грн (1 160 грн за 1 кг).

 

Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 1
"Найдорожче сало в Україні".
Фото: скриншот/Instagram

В мережі Інтернет можна знайти пропозиції від продавців за більшу ціну. Наприклад, на сайті FermerGreen свиняче сало у вакуумній упаковці коштує 395 грн за 300 г (1 300 грн за 1 кг). У подібній ціновій категорії українці можуть придбати продукт, відвідавши супермаркет "Сільпо". Там продають сало торгової марки "ЛеФіле" за 999 грн грн/кг.

 

Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 2
Сало за понад 1 000 грн/кг. Фото: скриншот

Де купити дешеве сало

Найбільше бюджетних пропозицій — у мережах популярних супермаркетів. Не варто думати, що низька вартість є синонімом поганої якості. Адже всі товари в магазинах проходять сертифікацію та перевірку санітарних норм, отже, шкоди здоров’ю завдати не можуть. Єдине, що сподобається не всім гурманам, — це смак, оскільки бюджетне сало дещо відрізняється від дорогого.

Ми порівняли ціни у великих супермаркетах і знайшли найбільш дешеві позиції:

  • Мегамаркет — 189 грн за кілограм;
  • Метро — 199 грн за кілограм;
  • Сільпо — 209 грн за кілограм;
  • Новус — 229 грн за кілограм;
  • Варус — 249,90 грн за кілограм;
  • Ашан — 274,30 грн за кілограм. 
  • Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 3
    Бюджетне сало в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 4
    Бюджетне сало в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 5
    Бюджетне сало в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 6
    Бюджетне сало в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 7
    Бюджетне сало в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Скільки коштує найдешевше та найдорожче сало в Україні — ціни - фото 8
    Бюджетне сало в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Нагадаємо, чимало українців полюбляють їсти сало з часником. Але дієтологи не рекомендують поєднувати ці продукти, бо може виникнути загроза здоров’ю. Сало має високий вміст насичених жирів і калорій, а часник — деяку кількість ефірних масел, що разом посилює навантаження на шлунок.

Також ми писали, що певні делікатеси можна замітити бюджетними аналогами. Наприклад, справжня червона ікра коштує немало, але якісні замінники здатні зберегти ваш бюджет і задовольнити смакові рецептори. Важливо ретельно вибирати товар, аби не натрапити на погану підробку ікри.

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17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

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