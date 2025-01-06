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Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое сало в Украине — цены

6 января 2025 13:30
Елизавета Супивская - редактор
Дорогое и бюджетное сало – какие цены в Украине и где купить
Украинцев угощают бутербродами с салом. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Чтобы полакомиться салом, некоторые украинцы отдают до 1 000 грн за килограмм, а кто-то покупает бюджетный продукт за 300-400 грн. Оба варианта имеют право на существование, ведь чем шире диапазон цен, тем больше довольных потребителей. Покупатели могут выбрать товар, учитывая собственные финансовые возможности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где продают самое дешевое и самое дорогое сало в Украине.

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Где купить дорогое сало

Продукт с названием "Самое дорогое сало в Украине" говорит сам за себя. Его изготавливают и продают супруги Марина и Виталий Мостовые, которые придумали оригинальные рецепты, чтобы удивить настоящих ценителей. На выбор покупателей — баночки весом 300 г с различными вкусами/приправами:

  • фирменное сало с копченой паприкой;
  • с чесноком и укропом;
  • классическое со смесью перцев;
  • пикантное с сушеными томатами и базиликом;
  • традиционное с травами;
  • с медом и горчицей;
  • в соусе терияки;
  • запеченное.

Одна баночка стоит 300 грн, следовательно за 1 кг продукта нужно заплатить ровно 1 000 грн. Правда, запеченное сало дороже — 350 грн (1 160 грн за 1 кг).

 

Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое сало в Украине — цены - фото 1
"Самое дорогое сало в Украине". Фото: скриншот/Instagram

В сети Интернет можно найти предложения от продавцов за большую цену. Например, на сайте FermerGreen свиное сало в вакуумной упаковке стоит 395 грн за 300 г (1 300 грн за 1 кг). В подобной ценовой категории украинцы могут приобрести продукт, посетив супермаркет "Сильпо". Там продают сало торговой марки "ЛеФиле" за 999 грн грн/кг.

 

Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое сало в Украине — цены - фото 2
Сало за более чем 1 000 грн/кг. Фото: скриншот

Где купить дешевое сало

Больше всего бюджетных предложений — в сетях популярных супермаркетов. Не стоит думать, что низкая стоимость является синонимом плохого качества. Ведь все товары в магазинах проходят сертификацию и проверку санитарных норм, следовательно вреда здоровью нанести не могут. Единственное, что понравится не всем гурманам, — это вкус, поскольку бюджетное сало несколько отличается от дорогого.

Мы сравнили цены в крупных супермаркетах и нашли наиболее дешевые позиции:

  • Мегамаркет — 189 грн за килограмм;
  • Метро — 199 грн за килограмм;
  • Сильпо — 209 грн за килограмм;
  • Новус — 229 грн за килограмм;
  • Варус — 249,90 грн за килограмм;
  • Ашан — 274,30 грн за килограмм;
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    Бюджетное сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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    Бюджетное сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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    Бюджетное сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое сало в Украине — цены - фото 6
    Бюджетное сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Сколько стоит самое дешевое и самое дорогое сало в Украине — цены - фото 7
    Бюджетное сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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    Бюджетное сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Напомним, многие украинцы любят есть сало с чесноком. Но диетологи не рекомендуют сочетать эти продукты, потому что может возникнуть угроза здоровью. Сало имеет высокое содержание насыщенных жиров и калорий, а чеснок — некоторое количество эфирных масел, что вместе усиливает нагрузку на желудок.

Также мы писали, что определенные деликатесы можно заменить бюджетными аналогами. Например, настоящая красная икра стоит немало, но качественные заменителя способны сохранить ваш бюджет и удовлетворить вкусовые рецепторы. Важно тщательно выбирать товар, чтобы не наткнуться на плохую подделку икры.

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14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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