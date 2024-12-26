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Святкова альтернатива — які ціни на замінники червоної ікри

26 грудня 2024 15:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Червона ікра на Новий рік — чим замінити та які ціни на аналоги
Хліб з червоною ікрою. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Головним "гостем" на новорічному столі завжди є червона ікра. Вона вважається продуктом розкоші, але альтернатив ікри на ринку вистачає. Замінники можуть ознайомити нас з новими смаками, а також їх теж можна використовувати в різних рецептах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чим можна замінити червону ікру на Новий рік.

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Ікра оселедця

Ікра має солоно-солодкий смак, який вважається найоригінальнішим. Вона широко споживається у країнах Балтії та в Іспанії. Зазвичай вона подається в олії та супроводжується лимоном, щоб підсилити смакові характеристики.

В Україні баночка такої ікри може коштувати від 90 грн за 100 грамів у супермаркетах. На рибних базах вона продається від 600 грн за 1 кг.

Ікра горбуші

Вона має типові характеристики лососевої червоної ікри — виражений смак, насичену жирність та м'якість. Її колір може варіювати від рожевого до яскраво-червоного, тому вона цілком заслуговує загальної назви "червоної ікри".

Ікра широко використовується в українській та японській кухні, в якій вона іменується як ікура.

В українських супермаркетах ціна за баночку 100 грамів починається від 400 грн. На рибних базах за 1 кг просять від 3 350 грн.

Ікра мойви

Вона збирається під час її масової заготівлі, зазвичай у лютому-березні. Вона має світло-жовтий або білий відтінок та постачається на ринок у солоному вигляді. Ікринки мойви дрібні, а при розкушуванні приємно лопаються.

За баночку 100 грамів в українських супермаркетах просять від 80 грн. Рибні бази пропонують її від 617 грн за 1 кг.

Ікра щуки

Ікра має ніжний і вишуканий смак, з відтінком морської солі. Вона насиченого жовтого кольору та має дрібнозернисту консистенцію.  

Її можна просто покласти на бутерброди з вершковим маслом, як червону або чорну ікру. Можна змішати її зі сметаною та зеленою цибулею і подати до столу в спеціальній ікорниці. Люди, які пробували чорну ікру, кажуть, що щуча нагадує її смаком.  

В українських супермаркетах за 100 грамів ікри щуки просять від 499 грн. На рибних базах за 1 кг доведеться віддати від 400 грн, залежно від сорту.

Нагадаємо, червона ікра є традиційним продуктом на новорічному столі. Важливо знати, скільки вона коштує в магазинах напередодні свят.

Також ми писали, що чорна ікра завжди вважалася святковою розкішшю. Знайти в українських супермаркетах її не так просто, а ціни варіюються залежно від виробника, сорту та ваги.

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