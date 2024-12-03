Ціни на червону ікру у 2024 році — скільки коштує делікатес в супермаркетах України

Червона ікра. Фото: Freepik

Червона ікра до новорічного столу вже стала традицією. Українці заздалегідь готуються до свята, тому важливо знати, скільки зараз коштує продукт в українських магазинах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на червону ікру в популярних українських супермаркетах.

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Скільки коштує червона ікра в супермаркетах

АТБ

В супермаркеті асортимент червоної ікри включає як імітовані варіанти для економного вибору, так і справжні продукти. Ціни такі:

Імітована ікра "Своя Лінія", 110 г — 26,20 грн (без знижки 30,90 грн).

Ікра лососева зерниста горбуші, 100 г — 239,90 грн (без знижки 327,50 грн).

Ікра лососева зерниста Norven, 80 г — 362,60 грн.

Ікра лососева зерниста Norven (форель), 90 г — 404,50 грн.

Ціни на імітовану червону ікру в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот

Ціни на червону ікру в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот

Ціни на червону ікру в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот

Ціни на червону ікру в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот 1 / 4

"Сільпо"

В "Сільпо" вибір червоної ікри багатший, але на вибір так само є як імітовані варіанти, так і справжній продукт. На імітовану, найдешевшу ікру, ціни такі:

Ікра білкова "Русалочка" червона, 100 г — 27,99 грн.

Ікра "Вомонд" червона імітована, 115 г — 37,19 грн.

Ікра білкова "Русалочка" червона з кремовим соусом та копченим лососем, 180 г — 61,99 грн.

Ціни на імітовану червону ікру в супермаркеті "Сільпо". Фото: скриншот

Ціни на імітовану червону ікру в супермаркеті "Сільпо". Фото: скриншот

Ціни на імітовану червону ікру в супермаркеті "Сільпо". Фото: скриншот 1 / 3

На справжню ікру за 80 г ціни такі:

Ікра "Високий посол" лососева зерниста з/б — 269,00 грн.

Ікра лососева "Північна" зерниста з/б — 279,00 грн.

Ікра лососева "Спецпосол", з/б — 299,00 грн (без знижки 369,00 грн).

Ціни на червону ікру в супермаркеті "Сільпо" за 80 г. Фото: скриншот

За 100 г:

Ікра "Острів" горбуші с/б — 409,00 грн.

Ікра "Острів" горбуші з/б — 409,00 грн.

Ікра "Острів" форелі с/б — 429,00 грн.

Ікра форелі EKC — 439,00 грн.

Ціни на червону ікру в супермаркеті "Сільпо" за 100 г. Фото: скриншот

За 200-600 г:

Ікра EKC горбуши, 200 г — 1349,00 грн.

Ікра EKC кети, 200 г — 1349,00 грн.

Ікра лососева "Шаланда" преміум з/б, 275 г — 1599,00 грн.

Ікра лососева "Шаланда" зерниста, 230 г — 1649,00 грн.

Ікра лососева "Шаланда" с/б, 350 г — 2699,00 грн.

Ікра лососева "Шаланда" зерниста солена, с/б, 600 г — 4399,00 грн.

Ціни на червону ікру в супермаркеті "Сільпо" за 200-600 г. Фото: скриншот

VARUS

Як і в будь-якому іншому магазині, у VARUS також пропонуються варіанти зі справжньою червоною ікрою та імітованою. Ціни на останню такі:

Ікра імітована Caps Food преміум зі смаком кети, 200 г — 119,90 грн (без знижки 169,90 грн).

Ікра імітована Caps Food зі смаком лосося пастеризована, 120 г — 66,90 грн.

Ціни на імітовану червону ікру в супермаркеті VARUS. Фото: скриншот

Ціни на імітовану червону ікру в супермаркеті VARUS. Фото: скриншот 1 / 2

Ціни на справжню червону ікру за 80 г:

Ікра горбуші Varto зерниста — 239,90 грн (без знижки 359,90 грн).

Ікра лососева "Рибацька" — 239,90 грн (без знижки 289,90 грн).

Ікра лососева зерниста — 239,90 грн (без знижки 299,90 грн).

Ікра лососева АСС зерниста другий сорт — 249,90 грн.

Ціни на червону ікру в супермаркеті VARUS за 80 г. Фото: скриншот

За 100-120 г:

Ікра горбуші "Тихоокеанська" лососева зерниста, 100 г — 286,90 грн (без знижки 339,90 грн)

Ікра лососева "Вигода" зерниста, 120 г — 299,90 грн (без знижки 379,90 грн)

Ікра Origin лососева зерниста горбуші, 110 г — 339,90 грн (без знижки 429,90 грн)

Ікра лососева "Ікорні Традиції" зерниста, 120 г — 339,90 грн (без знижки 399,90 грн).

Ціни на червону ікру в супермаркеті VARUS. Фото: скриншот

Ціни на червону ікру в супермаркеті VARUS. Фото: скриншот 1 / 2

За 200-350 г:

Ікра лососева "Камчадал" зерниста, 200 г — 1199,90 грн

Ікра "Шаланда" Преміум лососева зерниста, 275 г — 1259,90 грн (без знижки 1599,90 грн)

Ікра лососева "Шаланда" зерниста, 350 г — 1999,90 грн (2699,90 грн).

Ціни на червону ікру в супермаркеті VARUS за 200-350 г. Фото: скриншот

Ікру лососеву "Шаланда" зернисту вигідніше зараз купувати у VARUS, оскільки, наприклад, в Сільпо ціна за одну банку на 350 г становить 2699,00 грн, водночас ціна у VARUS становить 1999,90 грн зі знижкою.

Нагадаємо, напередодні зимових свят магазини в Україні активно продають екзотичні фрукти, які використовуються для приготування різноманітних салатів, десертів та інших страв. У міру того, скільки часу залишається до Нового року, тим вигідніше купувати продукти.

Також ми писали, що українці враховують вартість харчових продуктів, коли вибирають меню на Різдво та Новий рік. Господині намагаються зберегти гроші, оскільки наприкінці грудня традиційно збільшуються ціни на товари. Насправді оскільки деякі магазини пропонують доступні товари, з якими можна приготувати всі традиційні страви, аналіз цін у супермаркетах може допомогти людям заощадити на їжі.