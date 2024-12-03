Цены на красную икру в 2024 году — сколько стоит деликатес в супермаркетах Украины

Красная икра. Фото: Freepik

Красная икра к новогоднему столу уже стала традицией. Украинцы заранее готовятся к празднику, потому важно знать, сколько сейчас стоит продукт в украинских магазинах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на красную икру в популярных украинских супермаркетах.

Читайте также:

Сколько стоит красная икра в супермаркетах

АТБ

В супермаркете ассортимент красной икры включает как имитированные варианты экономного выбора, так и настоящие продукты. Цены следующие:

Имитированная икра "Своя Линия", 110 г — 26,20 грн (без скидки 30,90 грн).

Икра лососевая зернистая горбуши, 100 г — 239,90 грн (без скидки 372,50 грн).

Икра лососевая зернистая Norven, 80 г — 362,60 грн.

Икра лососевая зернистая Norven (форель), 90 г — 404,50 грн.

Цены на имитированную красную икру в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот

Цены на красную икру в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот

Цены на красную икру в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот

Цены на красную икру в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот 1/4 ​ 4

Сильпо

В Сильпо выбор красной икры более богат, но на выбор так же есть как имитированные варианты, так и настоящий продукт. На имитированную, самую дешевую икру, цены такие:

Икра белковая "Русалочка" красная, 100 г — 27,99 грн.

Икра "Вомонд" красная имитированная, 115 г — 37,19 грн.

Икра белковая "Русалочка" красная с кремовым соусом и копченым лососем, 180 г — 61,99 грн.

Цены на имитированную красную икру в супермаркете "Сильпо". Фото: скриншот

Цены на имитированную красную икру в супермаркете "Сильпо". Фото: скриншот

Цены на имитированную красную икру в супермаркете "Сильпо". Фото: скриншот 1/3 ​ 3

На настоящую икру за 80 г цены таковы:

Икра "Высокий посол" лососевая зернистая ж/б — 269,00 грн.

Икра лососевая "Северная" зернистая ж/б — 279,00 грн.

Икра лососевая "Спецпосол", ж/б — 299,00 грн (без скидки 369,00 грн).

Цены на красную икру в супермаркете "Сільпо" за 80г. Фото: скриншот

За 100 г:

Икра "Остров" горбуши с/б — 409,00 грн.

Икра "Остров" горбуши ж/б — 409,00 грн.

Икра "Остров" форели с/б — 429,00 грн.

Икра форели EKC — 439,00 грн.

Цены на красную икру в супермаркете "Сільпо" за 100г. Фото: скриншот

За 200-600 г:

Икра EKC горбуши, 200 г — 1349,00 грн.

Икра EKC кеты, 200 г — 1349,00 грн.

Икра лососевая "Шаланда" премиум ж/б, 275 г — 1599,00 грн.

Икра лососевая "Шаланда" зернистая, 230 г — 1649,00 грн.

Икра лососевая "Шаланда" с/б, 350 г — 2699,00 грн.

Икра лососевая "Шаланда" зернистая соленая, с/б, 600 г — 4399,00 грн.

Цены на красную икру в супермаркете "Сільпо" за 200-600 г. Фото: скриншот

VARUS

Как и в любом другом магазине, в VARUS предлагаются варианты с настоящей красной икрой и имитированной. Цены на последнюю следующие:

Икра имитированная Caps Food премиум со вкусом кеты, 200 г — 119,90 грн (без скидки 169,90 грн).

Икра имитированная Caps Food со вкусом лосося пастеризована, 120 г — 66,90 грн.

Цены на имитированную красную икру в супермаркете VARUS. Фото: скриншот

Цены на имитированную красную икру в супермаркете VARUS. Фото: скриншот 1/2 ​ 2

Цены на настоящую красную икру за 80 г:

Икра горбуши Varto зернистая — 239,90 грн (без скидки 359,90 грн).

Икра лососевая "Рыбацкая" — 239,90 грн (без скидки 289,90 грн).

Икра лососевая зернистая — 239,90 грн (без скидки 299,90 грн).

Икра лососевая АСС зернистая второй сорт — 249,90 грн.

Цены на красную икру в супермаркете VARUS за 80г. Фото: скриншот

За 100-120 г:

Икра горбуши "Тихоокеанская" лососевая зернистая, 100 г — 286,90 грн (без скидки 339,90 грн)

Икра лососевая "Выгода" зернистая, 120 г — 299,90 грн (без скидки 379,90 грн)

Икра Origin лососевая зернистая горбуши, 110 г — 339,90 грн (без скидки 429,90 грн)

Икра лососевая "Икорные Традиции" зернистая, 120 г — 339,90 грн (без скидки 399,90 грн).

Цены на красную икру в супермаркете VARUS. Фото: скриншот

Цены на красную икру в супермаркете VARUS. Фото: скриншот 1/2 ​ 2

За 200-350 г:

Икра лососевая "Камчадал" зернистая, 200 г — 1199,90 грн

Икра "Шаланда" Премиум лососевая зернистая, 275 г — 1259,90 грн (без скидки 1599,90 грн)

Икра лососевая "Шаланда" зернистая, 350 г — 1999,90 грн (2699,90 грн).

Цены на красную икру в супермаркете VARUS за 200-350г. Фото: скриншот

Икру лососевую "Шаланда" зернистую выгоднее сейчас покупать в VARUS, поскольку, например, в Сильпо цена за одну банку на 350 г составляет 2699,00 грн, в то же время цена в VARUS составляет 1999,90 грн со скидкой.

Напомним, в преддверии зимних праздников магазины в Украине активно продают экзотические фрукты, которые используются для приготовления разнообразных салатов, десертов и других блюд. По мере того сколько времени остается до Нового года, тем выгоднее покупать продукты.

Также мы писали, что украинцы учитывают стоимость продуктов питания, когда выбирают меню на Рождество и Новый год. Хозяйки пытаются сохранить деньги, поскольку в конце декабря традиционно увеличиваются цены на товары. На самом деле, поскольку некоторые магазины предлагают доступные товары, с которыми можно приготовить все традиционные блюда, анализ цен в супермаркетах может помочь людям сэкономить на еде.