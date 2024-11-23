Ціни на екзотичні фрукти в Україні — чи є знижки у супермаркетах напередодні свят

Ананаси. Фото: Unsplash

Напередодні зимових свят в супермаркетах України активно продають екзотичні фрукти, які використовуються для приготування різних салатів, десертів тощо. Чим більше часу залишається до Нового року, тим вигідніше можна придбати продукти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на екзотичні фрукти в супермаркетах України передодні грудня.

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Скільки коштує манго в супермаркетах

АТБ

В супермаркетах мережі "АТБ" можна знайти лише один різновид екзотичного фрукта. Ціна на манго там становить 114,95 грн/кг, якщо брати поштучно, то доведеться заплатити близько 40 грн.

Ціни на манго в АТБ. Фото: скриншот

Сільпо

В супермаркетах цієї мережі вибір екзотичного фрукта вже цікавіше і пропонується декілька сортів. Так, ціни на них такі:

Манго звичайний — 54,99 грн/шт.

Манго Еліт — 79,99 грн/шт.

Манго екстра — 459,00 грн/шт.

Манго, Таїланд — 699,00 грн/шт.

Манго Остін — 159,00 грн/шт.

Манго Eat Me — 109,00 грн/шт.

Манго Еліт Ready to eat — 89,99 грн/шт.

Ціни на помело в Сільпо. Фото: скриншот

VARUS

У мережах магазинів "VARUS" доволі обмежений вибір манго. Більшість сортів зараз немає в наявності. Так пропонується:

Манго звичайний — 49,90 грн/шт.

Манго Остін Іспанія — 129,90 грн/шт.

Манго звичайний зараз продається за знижкою 38% до 27 листопада. Ціна без знижки становить 79,90 грн/шт.

Ціни на помело в VARUS. Фото: скриншот

Скільки коштують банани в супермаркетах

АТБ

В "АТБ" лише один різновид бананів. За 1 кг просять 55,95 грн, за одну штуку ціна становить 8,39 грн.

Ціни на банани в АТБ. Фото: скриншот

Сільпо

"Сільпо" пропонує на вибір більше сортів бананів. Ціни такі:

Банан звичайний — 6,50 грн/100 г.

Банан червоний — 25,90 грн/100 г.

Банан відбірний — 12,90 грн/100 г.

Банан Плантан — 11,90 грн/100 г.

Банани для смузі та десертів — 4,90 грн/100 г.

На банани для смузі та десертів діє знижка 25% до 1 грудня. Ціна без неї становить 6,50 грн/100 г.

Ціни на банани в Сільпо. Фото: скриншот

VARUS

Магазин пропонує лише один вид бананів — звичайні вагові. Ціна за 1 кг становить 55,90 грн.

Ціни на банани в VARUS. Фото: скриншот

Скільки коштують ананаси в супермаркетах

АТБ

На сайті супермаркету не знайдено ананасів у каталозі товарів. Проте, продається фрукт у банках. Ціни такі:

Ананас Шматочки — 76,60 грн/шт.

Ананас Кільця — 75,90 грн/шт.

Ціни на ананас шматочками в АТБ. Фото: скриншот

Ціни на ананас кільцями в АТБ. Фото: скриншот 1 / 2

Сільпо

В супермаркетах "Сільпо" продають ананаси кількох видів. Ціни такі:

Ананас голд — 159,00 грн/шт.

Ананас міні — 109,00 грн/шт.

Ананас преміум — 189,00 грн/шт.

Ананас Ready to eat — 699,00 грн/шт.

Ціни на ананаси в Сільпо. Фото: скриншот

VARUS

Ціна на ананас ваговий у супермаркеті становить 139,90 грн за 1 кг. Інших видів немає.

Ціни на ананаси в VARUS. Фото: скриншот

Скільки коштує помело в супермаркетах

АТБ

Супермаркет пропонує лише один вид помело. Ціна за 1 кг становить 109,95 грн, а за одну штуку доведеться заплатити близько 88 грн.

Ціни на помело в АТБ. Фото: скриншот

Сільпо

Два види помело пропонується у цьому супермаркеті, а ціни такі:

Помело звичайне — 10,90 грн/100 г.

Помело червоне — 15,90 грн/100 г.

Ціни на помело в Сільпо. Фото: скриншот

VARUS

В супермаркетах мережі пропонується лише один вид помело. Ціна за 1 кг становить 134,90 грн.

Ціни на помело в VARUS. Фото: скриншот

Скільки коштує лічі в супермаркетах

Лічі можна придбати лише в супермаркетах "Сільпо" за ціною 175,89 грн за 100 г.

Ціни на лічі в Сільпо. Фото: скриншот

В АТБ екзотичний фрукт не продається, а у VARUS його немає в наявності.

Скільки коштує черімоя в супермаркетах

Аналогічна ситуація і з цим екзотичним фруктом. Ціна в супермаркетах "Сільпо" становить 19,90 грн за 100 г.

Ціни на черімою в Сільпо. Фото: скриншот

В АТБ та VARUS товару немає в наявності.

Скільки коштує маракуя в супермаркетах

В Сільпо продається два різновиди екзотичного фрукта. Ціни такі:

Маракуя звичайна — 69,90 грн/100 г.

Маракуя жовта — 159,00 грн/шт.

Ціни на маракую в Сільпо. Фото: скриншот

В АТБ та VARUS екзотичного фрукта немає в наявності.

Скільки коштує папая в супермаркетах

Сільпо пропонує один різновид папаї у своїх магазинах. Ціна на екзотичний фрукт становить 19,90 грн за 100 г.

Ціни на папаю в Сільпо. Фото: скриншот

В АТБ він не продається, а в VARUS потрібно перевіряти наявність на місці.

Скільки коштує карамбола в супермаркетах

Сільпо

Знайти карамболу можна в магазинах "Сільпо". Ціна на екзотичний фрукт становить 99 грн за штуку.

Ціни на карамболу в Сільпо. Фото: скриншот

VARUS

Екзотичний фрукт є в наявності також і в супермаркетах VARUS за ціною 29,90 грн за штуку.

Ціни на карамболу в VARUS. Фото: скриншот

Скільки коштує гранаділла в супермаркетах

Знайти екзотичний фрукт в наявності можна лише в магазинах мережі "Сільпо". За штуку просять 109 грн.

Ціни на гранаділлу в Сільпо. Фото: скриншот

В АТБ він не продається, а у магазинах VARUS товар закінчився.

Перед покупкою обов'язково звертайте увагу на стиглість фруктів.

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