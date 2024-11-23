Цены на экзотические фрукты в Украине — есть ли скидки в супермаркетах в канун праздников

Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах
В преддверии зимних праздников в супермаркетах Украины активно продают экзотические фрукты, которые используются для приготовления различных салатов, десертов и т.д. Чем больше времени остается до Нового года, тем выгоднее можно приобрести продукты.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на экзотические фрукты в супермаркетах Украины накануне декабря.
Сколько стоит манго в супермаркетах
АТБ
В супермаркетах сети "АТБ" можно найти только одну разновидность экзотического фрукта. Цена на манго там составляет 114,95 грн/кг, если брать поштучно, придется заплатить около 40 грн.
Сильпо
В супермаркетах этой сети выбор экзотического фрукта уже более интересен и предлагается несколько сортов. Так, цены на них такие:
- Манго обычный — 54,99 грн/шт.
- Манго Элит — 79,99 грн/шт.
- Манго экстра — 459,00 грн/шт.
- Манго, Таиланд — 699,00 грн/шт.
- Манго Остин — 159,00 грн/шт.
- Манго Eat Me — 109,00 грн/шт.
- Манго Элит Ready to eat — 89,99 грн/шт.
VARUS
В сетях магазинов "VARUS" достаточно ограничен выбор манго. Большинство сортов сейчас нет налицо. Так предлагается:
- Манго обычный — 49,90 грн/шт.
- Манго Остин Испания — 129,90 грн/шт.
Манго обычно сейчас продается по скидке 38% до 27 ноября. Цена без скидки составляет 79,90 грн/шт.
Сколько стоят бананы в супермаркетах
АТБ
В "АТБ" только одна разновидность бананов. За 1 кг просят 55,95 грн, за одну штуку цена составляет 8,39 грн.
Сильпо
Сильпо предлагает на выбор больше сортов бананов. Цены следующие:
- Банан обычный — 6,50 грн/100 г.
- Банан красный — 25,90 грн/100 г.
- Банан отборный — 12,90 грн/100 г.
- Банан Плантан — 11,90 грн/100 г.
- Бананы для смузи и десертов — 4,90 грн/100 г.
На бананы для смузи и десертов действует скидка 25% до 1 декабря. Цена без нее составляет 6,50 грн/100г.
VARUS
Магазин предлагает только один вид бананов — обычные весовые. Цена за 1 кг составляет 55,90 грн.
Сколько стоят ананасы в супермаркетах
АТБ
На сайте супермаркета не найдено ананасов в каталоге товаров. Однако продается фрукт в банках. Цены следующие:
- Ананас Кусочки — 76,60 грн/шт.
- Ананас Кольца — 75,90 грн/шт.
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Цены на ананас кусочками в АТБ. Фото: скриншот
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Цены на ананас кольцами в АТБ. Фото: скриншот
Сильпо
В супермаркетах "Сильпо" продают ананасы нескольких видов. Цены следующие:
- Ананас голд — 159,00 грн/шт.
- Ананас мини — 109,00 грн/шт.
- Ананас премиум — 189,00 грн/шт.
- Ананас Ready to eat — 699,00 грн/шт.
VARUS
Цена на весовой ананас в супермаркете составляет 139,90 грн за 1 кг. Других видов нет.
Сколько стоит помело в супермаркетах
АТБ
Супермаркет предлагает только один вид помело. Цена за 1 кг составляет 109,95 грн, а за одну штуку придется заплатить около 88 грн.
Сильпо
Два вида помело предлагается в этом супермаркете, а цены следующие:
- Помело обычное — 10,90 грн/100 г.
- Помело красное — 15,90 грн/100 г.
VARUS
В супермаркетах сети предлагается только один вид помело. Цена за 1 кг составляет 134,90 грн.
Сколько стоит счета в супермаркетах
Личи можно купить только в супермаркетах "Сильпо" по цене 175,89 грн за 100 г.
В АТБ экзотический фрукт не продается, а в VARUS его нет в наличии.
Сколько стоит черимойя в супермаркетах
Аналогичная ситуация и с этим экзотическим фруктом. Цена в супермаркетах "Сильпо" составляет 19,90 грн за 100 г.
В АТБ и VARUS товара нет в наличии.
Сколько стоит маракуйя в супермаркетах
В Сильпо продается две разновидности экзотического фрукта. Цены следующие:
- Маракуйя обычная — 69,90 грн/100 г.
- Маракуйя желтая — 159,00 грн/шт.
В АТБ и VARUS экзотического фрукта нет в наличии.
Сколько стоит папайя в супермаркетах
Сильпо предлагает одну разновидность папайи в своих магазинах. Цена на экзотический фрукт составляет 19,90 грн за 100 г.
В АТБ она не продается, а в VARUS нужно проверять наличие на месте.
Сколько стоит карамбола в супермаркетах
Сильпо
Найти карамболу можно в магазинах "Сильпо". Цена на экзотический фрукт составляет 99 грн за штуку.
VARUS
Экзотический фрукт есть в наличии также в супермаркетах VARUS по цене 29,90 грн за штуку.
Сколько стоит гранадилла в супермаркетах
Найти экзотический фрукт можно только в магазинах сети "Сильпо". За штуку просят 109 грн.
В АТБ она не продается, а в магазинах VARUS товар закончился.
Перед покупкой обязательно обращайте внимание на спелость фруктов.
Напомним, в 2025 году Новый год имеет особое значение, поскольку символом станет мудрая Змея. Астрологи предупреждают, что некоторые продукты, особенно известный фрукт, могут содержать нежелательную энергию.
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