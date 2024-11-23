Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах arrow

Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах

23 ноября 2024 10:45
Владимир Мололкин - редактор
Цены на экзотические фрукты в Украине — есть ли скидки в супермаркетах в канун праздников
Ананасы. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В преддверии зимних праздников в супермаркетах Украины активно продают экзотические фрукты, которые используются для приготовления различных салатов, десертов и т.д. Чем больше времени остается до Нового года, тем выгоднее можно приобрести продукты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на экзотические фрукты в супермаркетах Украины накануне декабря.

Читайте также:

Сколько стоит манго в супермаркетах

АТБ

В супермаркетах сети "АТБ" можно найти только одну разновидность экзотического фрукта. Цена на манго там составляет 114,95 грн/кг, если брать поштучно, придется заплатить около 40 грн.

Цены на манго в АТБ
Цены на манго в АТБ. Фото: скриншот

Сильпо

В супермаркетах этой сети выбор экзотического фрукта уже более интересен и предлагается несколько сортов. Так, цены на них такие:

  • Манго обычный — 54,99 грн/шт.
  • Манго Элит — 79,99 грн/шт.
  • Манго экстра — 459,00 грн/шт.
  • Манго, Таиланд — 699,00 грн/шт.
  • Манго Остин — 159,00 грн/шт.
  • Манго Eat Me — 109,00 грн/шт.
  • Манго Элит Ready to eat — 89,99 грн/шт.
Цены на манго в Сильпо.
Цены на помело в Сильпо. Фото: скриншот

VARUS

В сетях магазинов "VARUS" достаточно ограничен выбор манго. Большинство сортов сейчас нет налицо. Так предлагается:

  • Манго обычный — 49,90 грн/шт.
  • Манго Остин Испания — 129,90 грн/шт.

Манго обычно сейчас продается по скидке 38% до 27 ноября. Цена без скидки составляет 79,90 грн/шт.

Цены на манго в VARUS
Цены на помело в VARUS. Фото: скриншот

Сколько стоят бананы в супермаркетах

АТБ

В "АТБ" только одна разновидность бананов. За 1 кг просят 55,95 грн, за одну штуку цена составляет 8,39 грн.

Цены на бананы в АТБ
Цены на бананы в АТБ. Фото: скриншот

Сильпо

Сильпо предлагает на выбор больше сортов бананов. Цены следующие:

  • Банан обычный — 6,50 грн/100 г.
  • Банан красный — 25,90 грн/100 г.
  • Банан отборный — 12,90 грн/100 г.
  • Банан Плантан — 11,90 грн/100 г.
  • Бананы для смузи и десертов — 4,90 грн/100 г.

На бананы для смузи и десертов действует скидка 25% до 1 декабря. Цена без нее составляет 6,50 грн/100г.

Цены на бананы в Сильпо.
Цены на бананы в Сильпо. Фото: скриншот

VARUS

Магазин предлагает только один вид бананов — обычные весовые. Цена за 1 кг составляет 55,90 грн.

Цены на бананы в VARUS
Цены на бананы в VARUS. Фото: скриншот

Сколько стоят ананасы в супермаркетах

АТБ

На сайте супермаркета не найдено ананасов в каталоге товаров. Однако продается фрукт в банках. Цены следующие:

  • Ананас Кусочки — 76,60 грн/шт.
  • Ананас Кольца — 75,90 грн/шт.
  • Экзотические фрукты к праздникам - какие цены в популярных супермаркетах - фото 7
    Цены на ананас кусочками в АТБ. Фото: скриншот
  • Экзотические фрукты к праздникам - какие цены в популярных супермаркетах - фото 8
    Цены на ананас кольцами в АТБ. Фото: скриншот
1/22

Сильпо

В супермаркетах "Сильпо" продают ананасы нескольких видов. Цены следующие:

  • Ананас голд — 159,00 грн/шт.
  • Ананас мини — 109,00 грн/шт.
  • Ананас премиум — 189,00 грн/шт.
  • Ананас Ready to eat — 699,00 грн/шт.
Цены на ананасы в Сильпо
Цены на ананасы в Сильпо. Фото: скриншот

VARUS

Цена на весовой ананас в супермаркете составляет 139,90 грн за 1 кг. Других видов нет.

Цены на ананасы в VARUS
Цены на ананасы в VARUS. Фото: скриншот

Сколько стоит помело в супермаркетах

АТБ

Супермаркет предлагает только один вид помело. Цена за 1 кг составляет 109,95 грн, а за одну штуку придется заплатить около 88 грн.

Цены на помело в АТБ
Цены на помело в АТБ. Фото: скриншот

Сильпо

Два вида помело предлагается в этом супермаркете, а цены следующие:

  • Помело обычное — 10,90 грн/100 г.
  • Помело красное — 15,90 грн/100 г.
Цены на помело в Сильпо.
Цены на помело в Сельпо. Фото: скриншот

VARUS

В супермаркетах сети предлагается только один вид помело. Цена за 1 кг составляет 134,90 грн.

Цены на помело в VARUS
Цены на помело в VARUS. Фото: скриншот

Сколько стоит счета в супермаркетах

Личи можно купить только в супермаркетах "Сильпо" по цене 175,89 грн за 100 г.

Цены на личи в Сильпо.
Цены на личи в Сильпо. Фото: скриншот

В АТБ экзотический фрукт не продается, а в VARUS его нет в наличии.

Сколько стоит черимойя в супермаркетах

Аналогичная ситуация и с этим экзотическим фруктом. Цена в супермаркетах "Сильпо" составляет 19,90 грн за 100 г.

Цены на черимойю в Сильпо.
Цены на черимойю в Сильпо. Фото: скриншот

В АТБ и VARUS товара нет в наличии.

Сколько стоит маракуйя в супермаркетах

В Сильпо продается две разновидности экзотического фрукта. Цены следующие:

  • Маракуйя обычная — 69,90 грн/100 г.
  • Маракуйя желтая — 159,00 грн/шт.
Цены на маракуйю в Сильпо.
Цены на маракуйю в Сильпо. Фото: скриншот

В АТБ и VARUS экзотического фрукта нет в наличии.

Сколько стоит папайя в супермаркетах

Сильпо предлагает одну разновидность папайи в своих магазинах. Цена на экзотический фрукт составляет 19,90 грн за 100 г.

Цены на папайю в Сильпо.
Цены на папай в Сильпо. Фото: скриншот

В АТБ она не продается, а в VARUS нужно проверять наличие на месте.

Сколько стоит карамбола в супермаркетах

Сильпо

Найти карамболу можно в магазинах "Сильпо". Цена на экзотический фрукт составляет 99 грн за штуку.

Цены на карамболу в Сильпо.
Цены на карамболу в Сильпо. Фото: скриншот

VARUS

Экзотический фрукт есть в наличии также в супермаркетах VARUS по цене 29,90 грн за штуку.

Цены на карамболу в VARUS
Цены на карамболу в VARUS. Фото: скриншот

Сколько стоит гранадилла в супермаркетах

Найти экзотический фрукт можно только в магазинах сети "Сильпо". За штуку просят 109 грн.

Цены на гранадиллу в Сильпо.
Цены на гранадиллу в Сильпо. Фото: скриншот

В АТБ она не продается, а в магазинах VARUS товар закончился.

Перед покупкой обязательно обращайте внимание на спелость фруктов.

Напомним, в 2025 году Новый год имеет особое значение, поскольку символом станет мудрая Змея. Астрологи предупреждают, что некоторые продукты, особенно известный фрукт, могут содержать нежелательную энергию.

Также мы писали, что в октябре 2024 цена яблок в Украине снова выросла. В то же время, эксперты сообщают о новом историческом уровне цен.

праздники фрукты цены супермаркет Новый год 2025

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:54 Польские фермеры возобновили протест на границе и назвали причины

10:50 Наказание за коммунальные долги — что грозит потребителям

10:47 Пробки до границ — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

Новость с фото

10:45 Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах

10:43 Цены на коммуналку с 1 декабря — какие будут тарифы на свет и газ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

10:29 ISW сомневается в заявлениях РФ об инновационности "Орешника"

10:17 Графики не у всех — кто из одесситов без света до вечера

09:48 На Закарпатье камнепад заблокировал поезд — в графике задержки

09:45 Масштабный пожар в Одессе — горели склады

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

10:54 Польские фермеры возобновили протест на границе и назвали причины

10:50 Наказание за коммунальные долги — что грозит потребителям

10:47 Пробки до границ — актуальная информация на трассе Одесса-Рени

Новость с фото

10:45 Экзотические фрукты к праздникам — цены в популярных магазинах

10:43 Цены на коммуналку с 1 декабря — какие будут тарифы на свет и газ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

10:29 ISW сомневается в заявлениях РФ об инновационности "Орешника"

10:17 Графики не у всех — кто из одесситов без света до вечера

09:48 На Закарпатье камнепад заблокировал поезд — в графике задержки

09:45 Масштабный пожар в Одессе — горели склады

09:19 Авиаудары и штурм позиций — Генштаб о ситуации на фронте

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету