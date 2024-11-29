Бюджетний новорічний стіл 2025 – де купити дешеві продукти

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Обираючи меню для святкового столу на Різдво і Новий рік, українці беруть до уваги вартість продуктів харчування. Оскільки товари традиційно дорожчають наприкінці грудня, господині намагаються економити. Насправді аналіз цін у супермаркетах може допомогти людям заощадити на їжі, бо в деяких магазинах пропонують бюджетну продукцію, з якої можна приготувати всі традиційні страви.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки треба витратити на недорогий новорічний стіл.

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Які продукти треба купити

Загальна сума, яку доведеться витратити на їжу, також залежить від кількості людей у родині. Зрозуміло, що святковий стіл на двох-трьох людей обійдеться дешевше, ніж на велику сім’ю. Аби знайти найбільш вигідні пропозиції в супермаркетах, ми проаналізували цінники в закладах популярних мереж.

На жаль, українцям не вдасться прийти в один магазин і зібрати повний кошик із бюджетних товарів. Бо десь вигідніше купити картоплю, морку та алкоголь, а в іншому місці — ковбасу, яйця і сир. Тому господиням потрібно пройтися по різних супермаркетах, аби зекономити якомога більше грошей на новорічному столі.

Ми порівняли вартість базових продуктів, необхідних для приготування традиційних святкових страв. Йдеться про:

печену картоплю з куркою;

олів’є;

тарталетки з сирною начинкою;

сирні конверти;

десерт "Пташине молоко".

Також не варто забувати про алкогольні напої. Якщо хтось не вживає спиртне, його можна замінити пляшкою безалкогольного ігристого вина. Аби приготувати вказані страви, треба купити такий набір продуктів:

картоплю;

моркву;

консервований горошок;

варену ковбасу;

мариновані огірки;

яйця;

цибулю;

майонез;

тарталетки;

плавлений сир;

часник;

лаваш;

кисломолочний сир;

твердий сир;

кріп;

курячі стегна;

вершкове масло;

цукрову пудру;

борошно;

згущене молоко;

цукор;

желатин;

какао.

Всі ці продукти можна знайти в супермаркетах АТБ, Сільпо, Метро, Варус, Новус.

Де купити найдешевші продукти

Найдешевші продукти в різних супермаркетах України. Фото: Новини.LIVE

Перше місце за кількістю бюджетних товарів посів Варус. Там українці можуть дешево закупитися вареною ковбасою, яйцями (1 штука коштує трохи більше 5 грн), тарталетками, плавленим сиром, лавашем, курячими стегнами і вершковим маслом.

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот 1 / 7

Щоправда, лідерство з Варусом ділить популярний АТБ, в якому можна зекономити на картоплі, моркві, часнику, цукровій пудрі, згущеному молоці, желатині та безалкогольному вині.

Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Сільпо продає за вигідними цінами майонез, кисломолочний і твердий сир, кріп і цукор.

Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 5

В Метро споживачам вдасться дешевше купити консервований горошок, мариновані огірки і цибулю.

Ціни на продукти в Метро. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Метро. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Метро. Фото: скриншот 1 / 3

Новус дозволить заощадити на борошні, какао та алкогольному ігристому вині.

Ціни на продукти в Новусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Новусі. Фото: скриншот

Ціни на продукти в Новусі. Фото: скриншот 1 / 3

Підрахувавши загальну вартість всіх товарів, вийшла сума 949 грн. Тож майже на тисячу гривень українці можуть організувати смачний новорічний стіл, якщо витратять час на відвідування різних супермаркетів і пошук бюджетних продуктів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 2025-й рік пройде під знаком Змії, тому дуже важливо правильно підібрати страви для новорічного столу. Більше того, для кожного знаку зодіака існує перелік продуктів, які не рекомендують вживати на свята, бо це може вплинути на здоров’я.

Також ми писали, що перед різдвяно-новорічними святами і протягом січня люди звикли їсти мандарини. Цей продукт давно став символом радості і щастя, проте не всі українці знають, чому саме цитрусові посіли почесне місце на святковому столі.