Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 arrow

Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025

29 листопада 2024 19:05
Єлизавета Супівська - редактор
Бюджетний новорічний стіл 2025 – де купити дешеві продукти
Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Обираючи меню для святкового столу на Різдво і Новий рік, українці беруть до уваги вартість продуктів харчування. Оскільки товари традиційно дорожчають наприкінці грудня, господині намагаються економити. Насправді аналіз цін у супермаркетах може допомогти людям заощадити на їжі, бо в деяких магазинах пропонують бюджетну продукцію, з якої можна приготувати всі традиційні страви.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки треба витратити на недорогий новорічний стіл.

Читайте також:

Які продукти треба купити

Загальна сума, яку доведеться витратити на їжу, також залежить від кількості людей у родині. Зрозуміло, що святковий стіл на двох-трьох людей обійдеться дешевше, ніж на велику сім’ю. Аби знайти найбільш вигідні пропозиції в супермаркетах, ми проаналізували цінники в закладах популярних мереж.

На жаль, українцям не вдасться прийти в один магазин і зібрати повний кошик із бюджетних товарів. Бо десь вигідніше купити картоплю, морку та алкоголь, а в іншому місці — ковбасу, яйця і сир. Тому господиням потрібно пройтися по різних супермаркетах, аби зекономити якомога більше грошей на новорічному столі.

Ми порівняли вартість базових продуктів, необхідних для приготування традиційних святкових страв. Йдеться про:

  • печену картоплю з куркою;
  • олів’є;
  • тарталетки з сирною начинкою;
  • сирні конверти;
  • десерт "Пташине молоко".

Також не варто забувати про алкогольні напої. Якщо хтось не вживає спиртне, його можна замінити пляшкою безалкогольного ігристого вина. Аби приготувати вказані страви, треба купити такий набір продуктів:

  • картоплю;
  • моркву;
  • консервований горошок;
  • варену ковбасу;
  • мариновані огірки;
  • яйця;
  • цибулю;
  • майонез;
  • тарталетки;
  • плавлений сир;
  • часник;
  • лаваш;
  • кисломолочний сир;
  • твердий сир;
  • кріп;
  • курячі стегна;
  • вершкове масло;
  • цукрову пудру;
  • борошно;
  • згущене молоко;
  • цукор;
  • желатин;
  • какао.

Всі ці продукти можна знайти в супермаркетах АТБ, Сільпо, Метро, Варус, Новус.

Де купити найдешевші продукти

 

Ціни на продукты
Найдешевші продукти в різних супермаркетах України. Фото: Новини.LIVE

Перше місце за кількістю бюджетних товарів посів Варус. Там українці можуть дешево закупитися вареною ковбасою, яйцями (1 штука коштує трохи більше 5 грн), тарталетками, плавленим сиром, лавашем, курячими стегнами і вершковим маслом.

  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 1
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 2
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 3
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 4
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 5
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 6
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 7
    Ціни на продукти у Варусі. Фото: скриншот
1 / 7

Щоправда, лідерство з Варусом ділить популярний АТБ, в якому можна зекономити на картоплі, моркві, часнику, цукровій пудрі, згущеному молоці, желатині та безалкогольному вині.

  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 8
    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 9
    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 10
    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 11
    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 12
    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 13
    Ціни на продукти в АТБ. Фото: скриншот
1 / 6

Сільпо продає за вигідними цінами майонез, кисломолочний і твердий сир, кріп і цукор.

  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 14
    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 15
    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 16
    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 17
    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 18
    Ціни на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
1 / 5

В Метро споживачам вдасться дешевше купити консервований горошок, мариновані огірки і цибулю.

  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 19
    Ціни на продукти в Метро. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 20
    Ціни на продукти в Метро. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 21
    Ціни на продукти в Метро. Фото: скриншот
1 / 3

Новус дозволить заощадити на борошні, какао та алкогольному ігристому вині.

  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 22
    Ціни на продукти в Новусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 23
    Ціни на продукти в Новусі. Фото: скриншот
  • Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025 - фото 24
    Ціни на продукти в Новусі. Фото: скриншот
1 / 3

Підрахувавши загальну вартість всіх товарів, вийшла сума 949 грн. Тож майже на тисячу гривень українці можуть організувати смачний новорічний стіл, якщо витратять час на відвідування різних супермаркетів і пошук бюджетних продуктів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 2025-й рік пройде під знаком Змії, тому дуже важливо правильно підібрати страви для новорічного столу. Більше того, для кожного знаку зодіака існує перелік продуктів, які не рекомендують вживати на свята, бо це може вплинути на здоров’я.

Також ми писали, що перед різдвяно-новорічними святами і протягом січня люди звикли їсти мандарини. Цей продукт давно став символом радості і щастя, проте не всі українці знають, чому саме цитрусові посіли почесне місце на святковому столі.

продукти товари Новий рік страви супермаркет ціни на продукти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

19:32 США знімуть санкції з Росії задля мирної угоди з Україною, — CNN

19:18 Відключення світла в Одесі — графіки на суботу

19:14 Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

Ексклюзив

19:09 Атрибути державності — чи знають у Львові символи України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

19:05 Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025

18:50 В Оберіг вносять дані чоловіків, які ніколи не були в ТЦК

18:34 Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

18:33 Огорнуть тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

18:28 Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

20:00 Рада ухвалила надання відстрочки ще одній категорії громадян

19:32 США знімуть санкції з Росії задля мирної угоди з Україною, — CNN

19:18 Відключення світла в Одесі — графіки на суботу

19:14 Киянин подав позов проти ДТЕК через відключення світла — деталі

Ексклюзив

19:09 Атрибути державності — чи знають у Львові символи України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

19:05 Бюджетний, але святковий — скільки коштує новорічний стіл 2025

18:50 В Оберіг вносять дані чоловіків, які ніколи не були в ТЦК

18:34 Відключень світла поменшає? Укренерго показало графіки на завтра

18:33 Огорнуть тумани — синоптики попередили про погоду на вихідних

18:28 Гетманцев запропонував альтернативу ПДФ — деталі

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят