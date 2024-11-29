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Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025

29 ноября 2024 19:05
Елизавета Супивская - редактор
Бюджетный новогодний стол 2025 – где купить дешевые продукты
Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Выбирая меню для праздничного стола на Рождество и Новый год, украинцы учитывают стоимость продуктов питания. Поскольку товары традиционно дорожают в конце декабря, хозяйки пытаются экономить. На самом деле, анализ цен в супермаркетах может помочь людям сэкономить на еде, потому что в некоторых магазинах предлагают бюджетную продукцию, из которой можно приготовить все традиционные блюда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько нужно потратить на недорогой новогодний стол.

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Какие продукты нужно купить

Общая сумма, которую придется потратить на еду, тоже зависит от количества людей в семье. Понятно, что праздничный стол на двух-трех человек обойдется дешевле, чем для большой семьи. Чтобы найти наиболее выгодные предложения в супермаркетах, мы проанализировали ценники в заведениях популярных сетей.

К сожалению, украинцам не удастся прийти в один магазин и собрать полную корзину из бюджетных товаров. Ведь в одном месте выгоднее купить картошку, морку и алкоголь, а в другом месте — колбасу, яйца и сыр. Поэтому хозяйкам нужно пройтись по разным супермаркетам, дабы сэкономить как можно больше денег на новогоднем столе.

Мы сравнили стоимость базовых продуктов, необходимых для приготовления традиционных праздничных блюд. Речь идет о:

  • печеном картофеле с курицей;
  • оливье;
  • тарталетках с сырной начинкой;
  • творожных конвертах;
  • десерте "Птичье молоко".

Также не стоит забывать об алкогольных напитках. Если кто-нибудь не употребляет спиртное, его можно заменить бутылкой безалкогольного игристого вина. Чтобы приготовить указанные блюда, нужно купить такой набор продуктов:

  • картофель;
  • морковь;
  • консервированный горошек;
  • вареную колбасу;
  • маринованные огурцы;
  • яйца;
  • лук;
  • майонез;
  • тарталетки;
  • плавленый сыр;
  • чеснок;
  • лаваш;
  • кисломолочный сыр;
  • твердый сыр;
  • укроп;
  • куриные бедра;
  • сливочное масло;
  • сахарную пудру;
  • муку;
  • сгущенку;
  • сахар;
  • желатин;
  • какао.

Все эти продукты можно найти в супермаркетах АТБ, Сильпо, Метро, Варус и Новус.

Где купить самые дешевые продукты

 

Цены на продукты
Самые дешевые продукты в разных супермаркетах Украины. Фото: Новини.LIVE

Первое место по количеству бюджетных товаров занял Варус. Там украинцы могут дешево закупиться вареной колбасой, яйцами (1 штука стоит чуть больше 5 грн), тарталетками, плавленым сыром, лавашем, куриными бедрами и сливочным маслом.

  • Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025 - фото 1
    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
  • Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025 - фото 2
    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Варусе. Фото: скриншот
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Правда, лидерство с Варусом делит популярный АТБ, в котором можно сэкономить на картофеле, моркови, чесноке, сахарной пудре, сгущенке, желатине и безалкогольном вине.

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    Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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    Цены на продукты в АТБ. Фото: скриншот
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Сильпо продает по выгодным ценам майонез, кисломолочный и твердый сыр, укроп и сахар.

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    Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Сильпо. Фото: скриншот
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В Метро потребителям удастся дешевле купить консервированный горошек, маринованные огурцы и лук.

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    Цены на товары в Метро. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Метро. Фото: скриншот
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    Цены на товары в Метро. Фото: скриншот
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Новус позволит сэкономить на муке, какао и алкогольном игристом вине.

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    Цены на товары в Новусе. Фото: скриншот
  • Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025 - фото 23
    Цены на товары в Новусе. Фото: скриншот
  • Бюджетный, но праздничный — сколько стоит новогодний стол 2025 - фото 24
    Цены на товары в Новусе. Фото: скриншот
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Подсчитав общую стоимость всех товаров, получилась сумма 949 грн. Так что почти на тысячу гривен украинцы могут организовать вкусный новогодний стол, если потратят время на посещение разных супермаркетов и поиск бюджетных продуктов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, 2025 год пройдет под знаком Змеи, поэтому очень важно правильно подобрать блюда для новогоднего стола. Более того, для каждого знака зодиака существует список продуктов, которые не рекомендуют употреблять в праздники, поскольку это может повлиять на здоровье.

Также мы писали, что перед рождественско-новогодними праздниками и в январе люди привыкли есть мандарины. Этот продукт давно стал символом радости и счастья, однако не все украинцы знают, почему именно цитрусовые заняли почетное место на праздничном столе.

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