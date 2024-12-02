В Україні можуть знову злетіти ціни – яким буде грудень 2024

Овочевий відділ у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Листопад приніс українцям подорожчання багатьох продуктів харчування, причому найбільше змінилася ціна на базові товари, зокрема хліб, яйця, овочі, молоко тощо. Експерти вбачають логічну причину такої ситуації — енергетична криза. Постає питання, що буде з вартістю продуктів наприкінці 2024 року.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з цінами на продукти в грудні.

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Чого чекати українцям від цін

Грудень мине для населення з коливаннями цін на продукти харчування. У другій половині листопада споживачі помітили різкий стрибок вартості багатьох товарів у магазинах, але період інтенсивного дорожчання закінчився. Орієнтовно до 15-20 грудня ситуація залишатиметься стабільною, а ближче до різдвяно-новорічних свят варто очікувати традиційну динаміку.

"Дорожчання в листопаді вже відбулося. Десь числа до 15-го, можливо, до 20 грудня підняття цін пригальмується. А перед Новим роком, як правило, коли закупають їжу на свята, коли всі готуються відмічати, то, скоріше, буде ще одна хвиля подорожчання продуктів харчування. Від неї нікуди не подітися, оскільки вплив матиме курс долара, а він також піднімається ближче до січня", — зауважив експерт.

Різкий стрибок цін у листопаді можна пояснити проблемами в енергетичному секторі. Росія обстріляла об’єкти критичної інфраструктури і повернула в Україну графіки відключень світла. Для бізнесу, який займається роздрібною торгівлею, це важкий період, бо необхідно забезпечити всі точки електроенергією.

Звісно, супермаркети і менші магазини почали користуватися генераторами, аби зберегти продукцію в товарному вигляді. А додаткові енергетичні, паливні та логістичні витрати довелося закладати у вартість виробів, щоб не працювати в мінус.

"Бізнес перейшов на генератори, на якесь фінансово витратне опалення. Це призвело до дорожчання електроенергії, а в такому випадку вихід один — змінювати ціни на товари. Якби не було російських ударів, якби не вивели з ладу енергетичні потужності, все залишилося би по-старому", — констатував Олексій Плотніков.

Виходить, що стабілізація на ринку в грудні можлива за умови спокійної обстановки в енергетичному секторі. Якщо обстріли об’єктів інфраструктури повторяться, не виключено, що дорожчання продуктів харчування не зупиниться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні подорожчають сигарети через підняття акцизного податку. Профільний комітет уже підтримав законопроєкт, тому не виключено, що до кінця 2024 року пачка цигарок коштуватиме на 8 грн дорожче. А наступного року ціни виростуть ще більше.

Також ми писали, що наприкінці листопада значно подорожчали сезонні овочі, зокрема тепличні огірки і помідори. Велика вартість пов’язана зі зменшенням пропозиції місцевої продукції, оскільки господарства завершили вирощування овочів у поточному році.