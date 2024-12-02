Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре arrow

Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

2 декабря 2024 15:58
Елизавета Супивская - редактор
В Украине могут снова взлететь цены – каким будет декабрь 2024
Овощной отдел в супермаркете. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Ноябрь принес украинцам подорожание многих продуктов питания, а больше всего изменилась цена на базовые товары, в частности хлеб, яйца, овощи, молоко и т.д. Эксперты видят логическую причину такой ситуации — энергетический кризис. Возникает вопрос, что будет со стоимостью продуктов в конце 2024 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с ценами на продукты в декабре.

Читайте также:

Чего ждать украинцам от цен

Декабрь пройдет для населения с колебаниями цен на продукты питания. Во второй половине ноября потребители заметили резкий скачок стоимости многих товаров в магазинах, но период интенсивного удорожания закончился. Ориентировочно до 15-20 декабря ситуация будет оставаться стабильной, а ближе к рождественско-новогодним праздникам следует ожидать традиционной динамики.

"Дорожение в ноябре уже произошло. Где-то числа к 15-му, возможно, к 20 декабря поднятие цен притормозится. А перед Новым годом, как правило, когда закупают еду на праздники, когда все готовятся отмечать, то, скорее всего, будет еще одна волна подорожания продуктов питания. От нее никуда не деться, поскольку влияние окажет курс доллара, а он также поднимается ближе к январю", — отметил эксперт.

Резкий скачок цен в ноябре можно объяснить проблемами в энергетическом секторе. Россия обстреляла объекты критической инфраструктуры и вернула в Украину графики отключений света. Для бизнеса, который занимается розничной торговлей, это трудный период, ведь необходимо обеспечить все точки электроэнергией.

Конечно, супермаркеты и магазины стали пользоваться генераторами, дабы сохранить продукцию в товарном виде. А дополнительные энергетические, топливные и логистические затраты пришлось закладывать в стоимость изделий, чтобы не работать в минус.

"Бизнес перешел на генераторы, на какое-то финансово затратное топливо. Это привело к удорожанию электроэнергии, а в таком случае выход один — менять цены на товары. Если бы не было российских ударов, если бы не вывели из строя энергетические мощности, все осталось бы по-прежнему", — констатировал Алексей Плотников.

Выходит, что стабилизация на рынке в декабре возможна в случае спокойной обстановке в энергетическом секторе. Если обстрелы объектов инфраструктуры повторятся, не исключено, что подорожание продуктов питания не остановится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине подорожают сигареты из-за поднятия акцизного налога. Профильный комитет уже поддержал законопроект, поэтому не исключено, что до конца 2024 года пачка сигарет будет стоить на 8 грн дороже. А в следующем году цены вырастут еще больше.

Также мы писали, что в конце ноября значительно подорожали сезонные овощи, в частности тепличные огурцы и помидоры. Большая стоимость связана с уменьшением предложения местной продукции, поскольку хозяйства завершили выращивание овощей в текущем году.

продукты товары электроэнергия цены супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

16:24 Зеленский и Шольц посетили центр производства беспилотников

16:04 В матче Серии А футболист потерял сознание и был госпитализирован

16:01 Новые флагманы на Android начнут получать батареи на 8000 мАч

15:58 Новая волна удорожания — что будет с ценами на продукты в декабре

15:57 ВПЛ в 2025 году — что изменится для переселенцев

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

15:53 Во Львове мужчина украл у женщины телефон — как его наказал суд

15:43 Популярный поезд из Одессы меняет маршрут — что известно

15:28 В Минобразования объяснили новые правила вступления в 2025 году

15:28 Минимальная зарплата и налоги — что изменилось в декабре 2024

15:25 Принудительная отправка на ВВК от ТЦК – советы юриста что делать

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК