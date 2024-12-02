В Украине могут снова взлететь цены – каким будет декабрь 2024

Овощной отдел в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Ноябрь принес украинцам подорожание многих продуктов питания, а больше всего изменилась цена на базовые товары, в частности хлеб, яйца, овощи, молоко и т.д. Эксперты видят логическую причину такой ситуации — энергетический кризис. Возникает вопрос, что будет со стоимостью продуктов в конце 2024 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с ценами на продукты в декабре.

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Чего ждать украинцам от цен

Декабрь пройдет для населения с колебаниями цен на продукты питания. Во второй половине ноября потребители заметили резкий скачок стоимости многих товаров в магазинах, но период интенсивного удорожания закончился. Ориентировочно до 15-20 декабря ситуация будет оставаться стабильной, а ближе к рождественско-новогодним праздникам следует ожидать традиционной динамики.

"Дорожение в ноябре уже произошло. Где-то числа к 15-му, возможно, к 20 декабря поднятие цен притормозится. А перед Новым годом, как правило, когда закупают еду на праздники, когда все готовятся отмечать, то, скорее всего, будет еще одна волна подорожания продуктов питания. От нее никуда не деться, поскольку влияние окажет курс доллара, а он также поднимается ближе к январю", — отметил эксперт.

Резкий скачок цен в ноябре можно объяснить проблемами в энергетическом секторе. Россия обстреляла объекты критической инфраструктуры и вернула в Украину графики отключений света. Для бизнеса, который занимается розничной торговлей, это трудный период, ведь необходимо обеспечить все точки электроэнергией.

Конечно, супермаркеты и магазины стали пользоваться генераторами, дабы сохранить продукцию в товарном виде. А дополнительные энергетические, топливные и логистические затраты пришлось закладывать в стоимость изделий, чтобы не работать в минус.

"Бизнес перешел на генераторы, на какое-то финансово затратное топливо. Это привело к удорожанию электроэнергии, а в таком случае выход один — менять цены на товары. Если бы не было российских ударов, если бы не вывели из строя энергетические мощности, все осталось бы по-прежнему", — констатировал Алексей Плотников.

Выходит, что стабилизация на рынке в декабре возможна в случае спокойной обстановке в энергетическом секторе. Если обстрелы объектов инфраструктуры повторятся, не исключено, что подорожание продуктов питания не остановится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине подорожают сигареты из-за поднятия акцизного налога. Профильный комитет уже поддержал законопроект, поэтому не исключено, что до конца 2024 года пачка сигарет будет стоить на 8 грн дороже. А в следующем году цены вырастут еще больше.

Также мы писали, что в конце ноября значительно подорожали сезонные овощи, в частности тепличные огурцы и помидоры. Большая стоимость связана с уменьшением предложения местной продукции, поскольку хозяйства завершили выращивание овощей в текущем году.