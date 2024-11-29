Ціни на сигарети в Україні зростуть – скільки доведеться віддати за пачку

Українці більше платитимуть за сигарети — які скоро будуть ціни
Українцям варто морально підготуватися до потенційного дорожчання акцизних товарів, зокрема сигарет. Нещодавно комітет ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики ухвалив законопроєкт щодо підвищення акцизів на цигарки. До кінця 2024 року вартість товару може змінитися на 8 грн у бік дорожчання.
Про це розповіла народна депутатка Ніна Южаніна у власному Telegram-каналі.
Що буде з цінами на сигарети
Україна планує підлаштувати акцизні ставки до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС. Європейська комісія давно закликає владу встановити вищу ставку для тютюнових виробів, оскільки за кордоном вона перевищує 90 євро, а в нас податок на сигарети набагато менший.
"Директива ЄС, до якої Україна зобов'язана привести власне законодавство, передбачає мінімальну суму акцизу в розмірі 90 євро на 1 тисячу штук цигарок (сьогодні тільки 69 євро). Всі додаткові надходження від акцизу на тютюнові вироби вже закладені до дохідної частини Державного бюджету на 2025 рік", — констатувала Ніна Южаніна.
Очевидно, що нові ставки вплинуть на вартість товару. З часом сигарети подорожчають вдвічі від нинішньої середньої ціни:
- 2024 рік — 92,8 грн/пачка;
- 2025 рік — 127,4 грн/пачка;
- 2026 рік — 142,1 грн/пачка;
- 2027 рік — 155,8 грн/пачка;
- 2028 рік — 173,6 грн/пачка.
Оскільки комітет ВРУ вже підтримав урядовий законопроєкт №11090 про збільшення акцизів на сигарети, то ціни можуть змінитися вже в останньому місяці поточного року. За словами нардепки, до кінця 2024-го вартість здатна вирости на 8 грн в середньому, а в наступному році — на 10 грн і більше.
"За цей рік ціна пачки вже зросла на 20 гривень, оскільки виробники та імпортери завчасно піднімають ціни, готуючись до щорічного збільшення акцизу, який останні 7 років щороку підвищується на 20%", — додала Ніна Южаніна.
Як зауважив народний депутат Ярослав Железняк, не виключено, що з 2025-го українці платитимуть за пачку цигарок на 40 грн більше, ніж сьогодні.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українців можуть оштрафувати за певні дії в будинку. Наприклад, мешканцям заборонено купити в під’їздах, інакше поліція має повноваження скласти адміністративний протокол. Використовувати сигарети у громадських місцях взагалі заборонено.
Також ми писали, що бізнесмен із Харківської області незаконно виготовляв акцизну продукцію. Він займався виробництвом, зберіганням і реалізацією сигарет без акцизних марок.
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