Цены на сигареты в Украине вырастут – сколько придется отдать за пачку

Сигареты в киоске. Фото: УНИАН

Украинцам следует морально подготовиться к потенциальному удорожанию акцизных товаров, в частности сигарет. Недавно комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял законопроект о повышении акцизов на сигареты. До конца 2024 года стоимость товара может измениться на 8 грн в сторону удорожания.

Об этом рассказала народный депутат Нина Южанина в собственном Telegram-канале.

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Украина планирует подстроить акцизные ставки до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС. Европейская комиссия давно призывает власти установить более высокую ставку для табачных изделий, поскольку за границей она превышает 90 евро, а у нас налог на сигареты гораздо меньше.

"Директива ЕС, к которой Украина обязана привести собственное законодательство, предусматривает минимальную сумму акциза в размере 90 евро на 1 тысячу штук сигарет (сегодня только 69 евро). Все дополнительные поступления от акциза на табачные изделия уже заложены в доходную часть Государственного бюджета на 2025 год", — констатировала Нина Южанина.

Очевидно, что новые ставки окажут влияние на стоимость товара. Со временем сигареты подорожают вдвое от нынешней средней цены:

2024 год — 92,8 грн/пачка;

2025 год — 127,4 грн/пачка;

2026 год — 142,1 грн/пачка;

2027 год — 155,8 грн/пачка;

2028 год — 173,6 грн/пачка.

Поскольку комитет ВРУ уже поддержал правительственный законопроект №11090 об увеличении акцизов на сигареты, цены могут измениться уже в последнем месяце текущего года. По словам нардепа, до конца 2024-го стоимость способна вырасти на 8 грн в среднем, а в следующем году — на 10 грн и больше.

"За этот год цена пачки уже выросла на 20 гривен, поскольку производители и импортеры заблаговременно поднимают цены, готовясь к ежегодному увеличению акциза, который в последние 7 лет ежегодно повышается на 20%", — добавила Нина Южанина.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, не исключено, что с 2025-го украинцы будут платить за пачку сигарет на 40 грн больше, чем сегодня.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев могут оштрафовать за определенные действия в доме. К примеру, жителям запрещено курить в подъездах, иначе полиция имеет полномочия составить административный протокол. Использовать сигареты в общественных местах вообще запрещено.

Также мы писали, что бизнесмен из Харьковской области незаконно производил акцизную продукцию. Он занимался производством, хранением и реализацией сигарет без акцизных марок.