За які порушення штрафують мешканців будинків – суми в 2024 році

Багатоквартирний будинок. Фото: Freepik

За деякі порушення в будинку мешканців можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Українці повинні спільними зусиллями забезпечувати комфорт своїм сусідам, аби не вступати в конфлікти і не наражатися на штрафи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що категорично заборонено робити в будинках.

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Надмірний шум

Існує Закон "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", згідно з яким мешканці багатоквартирних будинків повинні дотримуватися встановленого рівня гучності. Тобто не шуміти, особливо вночі та у вихідні. Загалом крики та співи у вечірній час доби під забороною, ремонтні роботи — в суботу і неділю. Хіба що сусіди дадуть дозвіл на проведення ремонту.

Штрафи за недотримання рівня шуму прописані у статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність — від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн). Хоча часто винуватці обходяться попередженням.

Куріння у під’їзді

Українцям заборонено купити у громадських місцях. Згідно зі статтею 13 Закону "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", у список входять під’їзди житлових будинків як місця загального користування.

Виходить, сусіди мають право викликати поліцію, якщо застукають мешканця з сигаретою. Таке порушення тягне за собою штраф у розмірі від 51 до 170 грн. За повторне притягнення до відповідальності протягом року доведеться заплатити 170-340 грн.

Водночас пам’ятайте: залишаючи недопалки в під’їзді, можна отримати штраф за створення пожежної небезпеки в будинку. Таке порушення обійдеться значно дорожче — від 1 700 до 3 400 грн.

Графіті на стінах

Будь-які малюнки, залишені на зовнішніх стінах будинку, у під’їздах, ліфтах чи інших приміщеннях загального користування, можна кваліфікувати як псування спільного майна. Порушника змусять компенсувати завдану шкоду, якщо житлово-експлуатаційна компанія чи ОСББ ініціюють цивільний позов.

За статтею 173 КУпАП "Дрібне хуліганство" загрожує:

штраф від 51 до 119 грн;

громадські роботи від 40 до 60 годин;

виправні роботи від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт до 15 днів.

Покарання залежить від віку порушника. Цивільно-правову відповідальність несуть українці від 14 років, адміністративну — від 16 років.

Сміття у під'їзді

Ще одна заборона для мешканців будинків стосується засміченості прибудинкової та внутрішньої території. Викинувши недоїдок на сходовий майданчик або залишивши нечистоти після домашнього улюбленця, людина порушує санітарні норми. Штраф невеликий, всього 17-204 грн, але через систематичне засмічення сусіди мають право звернутися в суд.

Нагадаємо, одним об’єктом нерухомості можуть володіти кілька людей. Вони можуть спільно проживати в квартирі та розпоряджатися майном. Проте для здійснення певних процедур із житлом потрібна згода всіх співвласників.

Також ми писали, що з прописаними у квартирі людьми можуть виникнути проблеми. Нерідко власникам житла складно зняти з реєстрації інших осіб, які не дають згоду на анулювання прописки.