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Жителей домов могут оштрафовать — какие суммы в 2024 году

18 ноября 2024 12:29
Елизавета Супивская - редактор
За какие нарушения штрафуют жильцов домов – суммы в 2024 году
Многоквартирный дом. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

За некоторые нарушения в доме жильцов могут привлечь к административной ответственности. Украинцы должны совместными усилиями обеспечивать комфорт своим соседям, чтобы не вступать в конфликты и не подвергаться штрафам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что категорически запрещено делать в домах.

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Чрезмерный шум

Существует Закон "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", согласно которому жильцы многоквартирных домов должны соблюдать установленный уровень громкости. То есть не шуметь, особенно ночью и в выходные. В целом крики и пение в вечернее время суток под запретом, ремонтные работы — в субботу и воскресенье. Разве что соседи дадут разрешение на ремонт.

Штрафы за несоблюдение уровня шума прописаны в статье 182 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность — от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 до 255 грн). Хотя часто виновники обходятся предупреждением.

Курение в подъезде

Украинцам запрещено купить в публичных местах. Согласно статье 13 Закона "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения", в список входят подъезды жилых домов как места общего пользования.

Выходит, соседи имеют право вызвать полицию, если застукают жителя с сигаретой. Такое нарушение влечет штраф в размере от 51 до 170 грн. За повторное привлечение к ответственности за год придется заплатить 170-340 грн.

Однако помните: оставляя окурки в подъезде, можно получить штраф за создание пожарной опасности в доме. Такое нарушение обойдется значительно дороже — от 1 700 до 3 400 грн.

Граффити на стенах

Любые рисунки, оставленные на внешних стенах дома, в подъездах, лифтах или других помещениях общего пользования можно квалифицировать как порчу общего имущества. Нарушителя заставят компенсировать нанесенный ущерб, если жилищно-эксплуатационная компания или ОСМД инициируют гражданский иск.

По статье 173 КУоАП "Мелкое хулиганство" грозит:

  • штраф от 51 до 119 грн;
  • общественные работы от 40 до 60 часов;
  • исправительные работы от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка;
  • административный арест до 15 дней.

Наказание зависит от возраста нарушителя. Гражданско-правовую ответственность несут украинцы от 14 лет, административную — от 16 лет.

Мусор в подъезде

Еще один запрет для жильцов домов касается засоренности придомовой и внутренней территории. Выбросив объедок на лестничную площадку или оставив нечистоты после домашнего питомца, человек нарушает санитарные нормы. Штраф небольшой, всего 17-204 грн, но из-за систематического засорения соседи имеют право обратиться в суд.

Напомним, одним объектом недвижимости могут владеть несколько человек. Они могут вместе проживать в квартире и распоряжаться имуществом. Однако для осуществления определенных процедур с жильем требуется согласие всех совладельцев.

Также мы писали, что с прописанными в квартире людьми могут возникнуть проблемы. Нередко владельцам жилья сложно снять с регистрации других лиц, не дающих согласие на аннулирование прописки.

квартиры штрафы нарушения дом жилой комплекс

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