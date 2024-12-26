Красная икра на Новый год — чем заменить и какие цены на аналоги

Хлеб с красной икрой. Фото: Freepik

Главным "гостем" на новогоднем столе всегда является красная икра. Она считается продуктом роскоши, но альтернатив икры на рынке хватает. Заменители могут ознакомить нас с новыми вкусами, а также их тоже можно использовать в разных рецептах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чем можно заменить красную икру на Новый год.

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Икра сельди

Икра имеет солено-сладкий вкус, который считается самым оригинальным. Она широко потребляется в странах Балтии и Испании. Обычно она подается в растительном масле и сопровождается лимоном, чтобы усилить вкусовые характеристики.

В Украине цены на баночку такой икры могут начинаться от 90 грн за 100 граммов в супермаркетах. На рыбных базах она продается от 600 грн за 1 кг.

Икра горбуши

Она имеет типичные характеристики лососевой красной икры — выраженный вкус, насыщенную жирность и мягкость. Ее цвет может варьировать от розового до алого, поэтому она вполне заслуживает общего названия "красной икры".

Икра широко используется в украинской и японской кухне, в которой она называется икура.

В украинских супермаркетах цена за баночку 100 грамм начинается от 400 грн. На рыбных базах за 1 кг просят от 3 350 грн.

Икра мойвы

Она собирается во время массовой заготовки, обычно в феврале-марте. Она имеет светло-желтый или белый оттенок и поставляется на рынок в соленом виде. Икринки мойвы мелкие, а при раскусывании приятно лопаются.

За баночку 100 грамм в украинских супермаркетах просят от 80 грн. Рыбные базы предлагают ее от 617 грн за 1 кг.

Икра щуки

Икра обладает нежным и изысканным вкусом, с оттенком морской соли. Она насыщенного желтого цвета и имеет мелкозернистую консистенцию.

Ее можно просто положить на бутерброды со сливочным маслом, как красную или черную икру. Можно смешать ее со сметаной и зеленым луком, и подать к столу в специальной икорнице. Люди, пробовавшие черную икру, говорят, что щучья напоминает ее по вкусу.

В украинских супермаркетах за 100 грамм икры щуки просят от 499 грн. На рыбных базах за 1 кг придется отдать от 400 грн в зависимости от сорта.

Напомним, красная икра является традиционным продуктом на новогоднем столе. Важно знать, сколько она стоит в магазинах в канун праздников.

Также мы писали, что черная икра всегда считалась праздничной роскошью. Найти в украинских супермаркетах ее не так просто, а цены варьируются в зависимости от производителя, сорта и веса.