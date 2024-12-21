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Розкіш на святковому столі — де купити чорну ікру в Україні

21 грудня 2024 09:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Де купити чорну ікру в Україні — актуальні ціни та варіанти в супермаркетах
Чорна ікра в мисці з ложками. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Чорна ікра завжди асоціюється зі святковою розкішшю, і Новий рік — ідеальний привід потішити себе вишуканими делікатесами. В Україні знайти справжню чорну ікру можна в популярних супермаркетах, проте ціни варіюються залежно від виробника, виду ікри та грамівки. Для тих, хто шукає бюджетні альтернативи, доступна білкова ікра.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких українських супермаркетах можна купити справжню чорну ікру та які ціни.

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Сільпо

Супермаркет пропонує широкий асортимент чорної ікри різних видів та грамовок. Ціни за 50 грамів такі:

  • Ікра севрюги чорна зерниста, з/б — 2 399,00 грн.
  • Ікра стерляді Osetr Malossol чорна осетрова — 1 274,15 грн (1 499,00 грн без знижки).
  • Ікра осетра зерниста чорна, с/б — 1 529,15 грн (1 799,00 грн без знижки).
  • Ікра стерляді Royal Caviar зерниста чорна, с/б — 1 019,15 грн (1 199,00 грн без знижки).

100 грамів:

  • Ікра осетра Royal Caviar зерниста чорна — 3 649,00 грн.
  • Ікра чорна Osetr Malossol стерляді осетрова — 2 699,00 грн.
  • Ікра стерляді Royal Caviar зерниста чорна, с/б — 2 299,00 грн.
  • Ікра чорна Osetr Malossol сибірського осетра — 2 999,00 грн (3 399,00 грн без знижки).

200 грамів:

  • Ікра Royal Caviar Premium зерниста осетрових — 4 504,00 грн (5 299,00 грн без знижки).
  • Ікра чорна Osetr Malossol сибірського осетра — 5 299,00 грн.
  • Ікра чорна Osetr Malossol стерляді осетрова — 4 884,00 грн (5 749,00 грн без знижки).

Варус

Супермаркет також пропонує чорну ікру, хоча асортимент менший. Ціни такі:

  • Ікра осетрова Україна чорна, 113 г — 599,90 грн (зі знижкою 40% до 02.01).
  • Ікра осетрова, 50 г — 1799,90 грн.

Ашан

Для тих, хто шукає бюджетний варіант чорної ікри, супермаркети пропонують імітовану ікру. Ціни такі:

  • Ікра білкова Русалочка чорна, 100 г — 25,90 грн.
  • Ікра білкова Vomond зерниста чорна, 200 г — 49,00 грн.
  • Ікра білкова Русалочка чорна з вершковим соусом, 180 г — 65,10 грн.

METRO

Ціни на імітовану ікру такі:

  • Ікра Русалочка білкова чорна, 100 г — 27,45 грн.

Варус

Ціни такі:

  • Ікра імітована Caps food зі смаком осетра, 120 г — 39,90 грн (зі знижкою до 29.12).
  • Ікра білкова зі смаком лосося — 39,90 грн.

Знайти справжню чорну ікру можна в супермаркетах "Сільпо" та "Варус", але вартість залишається досить високою. Для більш економного вибору доступна імітована білкова ікра, яка пропонується в більшості мереж за привабливими цінами.

Нагадаємо, найдорожче сало в Україні можна придбати за 1000 грн за кілограм і більше. В супермаркетах можна знайти дешевші аналоги, але не означатиме, що вони будуть гіршої якості.

Також ми писали, що напередодні новорічних свят попит на екзотичні фрукти, такі як манго, зростає. Завдяки своєму смаку та статусу делікатесу манго залишається популярним серед українців, попри його високу вартість.

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