Ціни на манго в українських супермаркетах — де найдешевше купувати екзотичний фрукт

Манго в тарілці. Фото: Unsplash

Напередодні новорічних свят попит на екзотичні фрукти стрімко зростає. Одним з таких є манго, ціни на який в супермаркетах варто знати українцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на манго в популярних магазинах.

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АТБ

Мережевий супермаркет завжди приваблює клієнтів доступними цінами на популярні продукти. Манго в АТБ пропонують за 114,95 грн за кілограм.

Сільпо

Супермаркет з багатим асортиментом і висококласними продуктами. У "Сільпо" манго представлене в кількох категоріях:

Манго — 34,99 грн за штуку (без знижки 49,99 грн).

Манго екстра — 299 грн за штуку.

Манго еліт — 69,99 грн за штуку.

Манго, Таїланд — 599 грн за штуку.

Манго Кейт — 59,99 грн за штуку.

Манго еліт Ready to eat — 79,99 грн за штуку.

VARUS

VARUS тішить покупців акціями на екзотичний фрукт. Ціни на манго тут такі:

Манго — 32,90 грн за штуку (без знижки 79,90 грн).

Манго Кейт — 129,90 грн за штуку.

METRO

Гуртовий магазин METRO пропонує великий вибір різних сортів манго:

Манго R2E glamur — 199,90 грн за штуку.

Манго Гігант — 299,89 грн за штуку.

Манго калібр 7 — 99,90 грн за штуку.

Манго калібр 12 — 33,90 грн за штуку.

FOZZY

FOZZY не має великого асортименту екзотичного фрукта. Представлено два види, а ціни такі:

Манго — 67,90 грн за штуку.

Манго Еліт — 79,90 грн за штуку.

Еко Маркет

Магазин орієнтується на доступні ціни для повсякденного життя. Манго тут коштує:

Манго — 49,90 грн за штуку.

Манго велике — 85,90 грн за штуку.

Novus

В Novus зараз вигідні пропозиції на свіжий екзотичний фрукт. Ціни на манго в цьому супермаркеті такі:

Манго великий калібр С — 69,99 грн за штуку (без знижки 79,99 грн).

Манго дрібний калібр А — 49,99 грн за штуку (без знижки 54,99 грн).

Auchan

Auchan також пропонує цікаві ціни. Манго тут коштує:

Манго — 39,50 грн за штуку (без знижки 41,70 грн).

Манго Еліт — 78,00 грн за штуку.

Манго Ready to eat — 174,00 грн за штуку.

Найдоступніше стандартне манго за штуку можна знайти в супермаркеті VARUS — за 32,90 грн зі знижкою. Також вигідний варіант пропонується у METRO, де манго калібру 12 коштує 33,90 грн за штуку.

Які фактори впливають на високу вартість екзотичного фрукта

На ціни на манго впливають глобальні та локальні фактори:

в Україні манго не вирощують через клімат, тому його купують з таких країн, як Індія, Таїланд, Бразилія та інші тропічні країни;

манго чутливе до умов зберігання та транспортування;

коливання цін на світових ринках фруктів, зростання витрат на транспортування та зміни валютного курсу впливають на вартість манго в Україні;

для зберігання свіжості необхідні спеціальні температурні режими та контроль вологості, що збільшує логістичні витрати.

Попри свою вартість, манго залишається досить популярним серед українців завдяки своєму смаку та статусу делікатесу.

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