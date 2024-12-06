Ціни на манго в українських супермаркетах — де найдешевше купувати екзотичний фрукт

Скільки коштує манго в супермаркетах України — порівняння цін
Напередодні новорічних свят попит на екзотичні фрукти стрімко зростає. Одним з таких є манго, ціни на який в супермаркетах варто знати українцям.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на манго в популярних магазинах.
Скільки коштує манго в українських супермаркетах
АТБ
Мережевий супермаркет завжди приваблює клієнтів доступними цінами на популярні продукти. Манго в АТБ пропонують за 114,95 грн за кілограм.
Сільпо
Супермаркет з багатим асортиментом і висококласними продуктами. У "Сільпо" манго представлене в кількох категоріях:
- Манго — 34,99 грн за штуку (без знижки 49,99 грн).
- Манго екстра — 299 грн за штуку.
- Манго еліт — 69,99 грн за штуку.
- Манго, Таїланд — 599 грн за штуку.
- Манго Кейт — 59,99 грн за штуку.
- Манго еліт Ready to eat — 79,99 грн за штуку.
VARUS
VARUS тішить покупців акціями на екзотичний фрукт. Ціни на манго тут такі:
- Манго — 32,90 грн за штуку (без знижки 79,90 грн).
- Манго Кейт — 129,90 грн за штуку.
METRO
Гуртовий магазин METRO пропонує великий вибір різних сортів манго:
- Манго R2E glamur — 199,90 грн за штуку.
- Манго Гігант — 299,89 грн за штуку.
- Манго калібр 7 — 99,90 грн за штуку.
- Манго калібр 12 — 33,90 грн за штуку.
FOZZY
FOZZY не має великого асортименту екзотичного фрукта. Представлено два види, а ціни такі:
- Манго — 67,90 грн за штуку.
- Манго Еліт — 79,90 грн за штуку.
Еко Маркет
Магазин орієнтується на доступні ціни для повсякденного життя. Манго тут коштує:
- Манго — 49,90 грн за штуку.
- Манго велике — 85,90 грн за штуку.
Novus
В Novus зараз вигідні пропозиції на свіжий екзотичний фрукт. Ціни на манго в цьому супермаркеті такі:
- Манго великий калібр С — 69,99 грн за штуку (без знижки 79,99 грн).
- Манго дрібний калібр А — 49,99 грн за штуку (без знижки 54,99 грн).
Auchan
Auchan також пропонує цікаві ціни. Манго тут коштує:
- Манго — 39,50 грн за штуку (без знижки 41,70 грн).
- Манго Еліт — 78,00 грн за штуку.
- Манго Ready to eat — 174,00 грн за штуку.
Найдоступніше стандартне манго за штуку можна знайти в супермаркеті VARUS — за 32,90 грн зі знижкою. Також вигідний варіант пропонується у METRO, де манго калібру 12 коштує 33,90 грн за штуку.
Які фактори впливають на високу вартість екзотичного фрукта
На ціни на манго впливають глобальні та локальні фактори:
- в Україні манго не вирощують через клімат, тому його купують з таких країн, як Індія, Таїланд, Бразилія та інші тропічні країни;
- манго чутливе до умов зберігання та транспортування;
- коливання цін на світових ринках фруктів, зростання витрат на транспортування та зміни валютного курсу впливають на вартість манго в Україні;
- для зберігання свіжості необхідні спеціальні температурні режими та контроль вологості, що збільшує логістичні витрати.
Попри свою вартість, манго залишається досить популярним серед українців завдяки своєму смаку та статусу делікатесу.
Нагадаємо, в Україні відбулося зростання цін на помідори. Перед святами українцям варто знати, в якому супермаркеті придбати овоч буде найдешевше.
Також ми писали, що на новорічних столах українців часто можна зустріти червону ікру. У супермаркетах ціни варіюються залежно від виду та ваги делікатесу.
Читайте Новини.LIVE!