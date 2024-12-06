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Сколько стоит манго в супермаркетах Украины — сравнение цен

6 декабря 2024 09:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на манго в украинских супермаркетах — где дешевле всего покупать экзотический фрукт
Манго в тарелке. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В преддверии новогодних праздников спрос на экзотические фрукты стремительно растет. Одним из таких является манго, цены на которые в супермаркетах стоит знать украинцам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на манго в популярных магазинах.

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Сколько стоит манго в украинских супермаркетах

АТБ

Сетевой супермаркет всегда привлекает клиентов доступными ценами на популярные продукты. Манго в АТБ предлагают по 114,95 грн за килограмм.

Сильпо

Супермаркет с богатым ассортиментом и высококлассными продуктами. В "Сильпо" манго представлено в нескольких категориях:

  • Манго — 34,99 грн за штуку (без скидки 49,99 грн).
  • Манго экстра — 299 грн за штуку.
  • Манго элит — 69,99 грн за штуку.
  • Манго, Таиланд — 599 грн за штуку.
  • Манго Кейт — 59,99 грн за штуку.
  • Манго элит Ready to eat — 79,99 грн за штуку.

VARUS

VARUS радует покупателей акциями на экзотический фрукт. Цены на манго здесь таковы:

  • Манго — 32,90 грн за штуку (без скидки 79,90 грн).
  • Манго Кейт — 129,90 грн за штуку.

METRO

Оптовый магазин METRO предлагает большой выбор различных сортов манго:

  • Манго R2E glamur — 199,90 грн за штуку.
  • Манго Гигант — 299,89 грн за штуку.
  • Манго калибр 7 — 99,90 грн за штуку.
  • Манго калибр 12 — 33,90 грн за штуку.

FOZZY

FOZZY не имеет большого ассортимента экзотического фрукта. Представлены два вида, а цены следующие:

  • Манго — 67,90 грн за штуку.
  • Манго Элит — 79,90 грн за штуку.

Эко Маркет

Магазин ориентируется на доступные цены для повседневной жизни. Манго здесь стоит:

  • Манго — 49,90 грн за штуку.
  • Манго большое — 85,90 грн за штуку.

Novus

В Novus сейчас выгодные предложения на свежий экзотический фрукт. Цены на манго в этом супермаркете таковы:

  • Манго большой калибр С — 69,99 грн за штуку (без скидки 79,99 грн).
  • Манго мелкий калибр А — 49,99 грн за штуку (без скидки 54,99 грн).

Auchan

Auchan также предлагает интересные цены. Манго здесь стоит:

  • Манго — 39,50 грн за штуку (без скидки 41,70 грн).
  • Манго Элит — 78,00 грн за штуку.
  • Манго Ready to eat — 174,00 грн за штуку.

Самое доступное стандартное манго за штуку можно найти в супермаркете VARUS — за 32,90 грн со скидкой. Также выгодный вариант предлагается в METRO, где манго калибра 12 стоит 33,90 грн за штуку.

Какие факторы влияют на высокую стоимость экзотического фрукта

На цены на манго оказывают влияние глобальные и локальные факторы:

  • в Украине манго не выращивают из-за климата, поэтому его покупают из таких стран, как Индия, Таиланд, Бразилия и другие тропические страны;
  • манго чувствительно к условиям хранения и транспортировки;
  • колебания цен на мировых рынках фруктов, рост расходов на транспортировку и изменения валютного курса влияют на стоимость манго в Украине;
  • для хранения свежести необходимы специальные температурные режимы и контроль влажности, что увеличивает логистические расходы.

Несмотря на свою стоимость, манго остается популярным среди украинцев благодаря своему вкусу и статусу деликатеса.

Напомним, в Украине произошел рост цен на помидоры. Перед праздниками украинцам стоит знать, в каком супермаркете купить овощ будет дешевле.

Также мы писали, что на новогодних столах украинцев можно встретить красную икру. В супермаркетах цены варьируются в зависимости от вида и веса деликатеса.

праздники фрукты магазины цены супермаркет манго

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