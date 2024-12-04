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Сезонне зростання цін — де найдешевше купувати помідори

4 грудня 2024 11:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Де шукати найдешевші помідори в Україні — ціни в супермаркетах станом на грудень
Жінка перекладає помідори до пакета. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Минулого тижня, 29 листопада, в Україні зафіксували зростання цін на тепличні помідори, а причиною стало сезонне зниження пропозиції в тепличних комбінатах. Зараз українцям актуально знати, де можна найдешевше придбати томати в популярних супермаркетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких магазинах найдешевші помідори.

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В яких українських супермаркетах найдешевші помідори

За даними Мінфіну, в грудні 2024 року середні ціни на помідори в Україні такі:

  • Помідори червоні, 1 кг — 126,70 грн.
  • Помідори рожеві, 1 кг — 110,50 грн.
  • Помідори сливка, 1 кг — 161,95 грн.

АТБ

Мережа супермаркетів відома своїми низькими цінами та непоганим асортиментом, але не всі види помідорів є в наявності. Ціни такі:

  • Помідори тепличні — 99,89 грн/кг.
  • Помідори рожеві — немає в наявності.
  • Помідори сливка — немає в наявності.

Сільпо

В Сільпо вже представлені всі види томатів, ціни на них такі:

  • Помідор український — 99,90 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 163,90 грн/кг.
  • Помідор сливка — 144,00 грн/кг.

VARUS

В цій мережі прагнуть поєднати доступні ціни та якісний асортимент. Деякі позиції потрібно шукати в магазинах за фактом. Ціни такі:

  • Помідор червоний — 99,90 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 149,90 грн/кг.
  • Помідор сливка — немає в наявності.

METRO

Магазин гуртових закупівель пропонує привабливі ціни, особливо, якщо ви плануєте здійснити велику закупівлю. Ціни такі:

  • Помідор червоний — 99,85 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 129,89 грн/кг.
  • Помідор сливка (черрі) — 59,90 грн за 250 г (еквівалент 239,60 грн/кг).

FOZZY

В цій мережі пропонуються одні з найвигідніших цін на томати. Вони такі:

  • Помідор червоний — 82,90 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 109,90 грн/кг.
  • Помідор сливка — 132,90 грн/кг.

Еко Маркет

Хоча мережа орієнтується на доступні ціни, але помідори тут коштують дорожче, ніж в інших супермаркетах. Цінник такий:

  • Помідор червоний — 109,90 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 159,90 грн/кг.
  • Помідор сливка — 129,90 грн/кг (за наявності).

Novus

Мережа відома продажем якісних та свіжих продуктів. Ціни на томати такі:

  • Помідор червоний — 104,00 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 149,00 грн/кг.
  • Помідор сливка — 139,00 грн/кг.

Auchan

Ціни тут привабливі, але червоні помідори представлені лише у вигляді салатних, а сливка — черрі. Коштують вони стільки:

  • Помідор червоний (салатний) — 83,00 грн/кг.
  • Помідор рожевий — 110,50 грн/кг.
  • Помідор сливка (черрі) — 84,90 грн за 250 г (еквівалент 339,60 грн/кг).

Де найвигідніші ціни на помідори

Виходячи з огляду на ціни в супермаркетах, можна зробити висновки щодо найпривабливіших на томати.

Помідор червоний:

  • найдоступніший варіант — FOZZY (82,90 грн/кг);
  • другий за ціною — Auchan (83,00 грн/кг).

Помідор рожевий:

  • найдоступніший варіант — FOZZY (109,90 грн/кг);
  • другий за ціною — METRO (129,89 грн/кг).

Помідор сливка:

  • найдоступніший варіант — Еко Маркет (129,90 грн/кг), але зараз немає в наявності, тому ціни можуть змінитися;
  • другий за ціною — FOZZY (132,90 грн/кг).

Отже, рекомендується звернути увагу на червоні помідори саме в FOZZY або Auchan. Рожеві помідори краще шукати також у FOZZY або METRO, а помідори сливка найвигідніше купувати буде також у FOZZY.

Нагадаємо, підвищилися ціни на тепличні огірки в Україні. Одним із факторів є зменшення імпортної пропозиції на внутрішньому ринку.

Також ми писали, що українські виробники були змушені підвищити ціни на цибулю. Це стало можливим завдяки значному зростанню попиту на продукцію, як зазначають самі фермери.

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