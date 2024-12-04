Где искать самые дешевые помидоры в Украине — цены в супермаркетах по состоянию на декабрь

Женщина перекладывает помидоры в пакет. Фото: Unsplash

На прошлой неделе, 29 ноября, в Украине зафиксировали рост цен на тепличные помидоры, а причиной стало сезонное снижение предложения в тепличных комбинатах. Сейчас украинцам актуально знать, где можно дешевле приобрести томаты в популярных супермаркетах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких магазинах самые дешевые помидоры.

Читайте также:

В каких украинских супермаркетах самые дешевые помидоры

По данным Минфина, в декабре 2024 года средние цены на помидоры в Украине таковы:

Помидоры красные, 1 кг — 126,70 грн.

Помидоры розовые, 1 кг — 110,50 грн.

Помидоры сливка, 1 кг — 161,95 грн.

АТБ

Сеть супермаркетов известна своими низкими ценами и неплохим ассортиментом, но не все виды помидоров есть. Цены следующие:

Помидоры тепличные — 99,89 грн/кг.

Помидоры розовые — нет в наличии.

Помидоры сливка — нет в наличии.

Сильпо

В Сильпо уже представлены все виды томатов, цены на них:

Помидор украинский — 99,90 грн/кг.

Помидор розовый — 163,90 грн/кг.

Помидор сливка — 144,00 грн/кг.

VARUS

В этой сети стремятся объединить доступные цены и качественный ассортимент. Некоторые позиции следует искать в магазинах по факту. Цены следующие:

Помидор красный — 99,90 грн/кг.

Помидор розовый — 149,90 грн/кг.

Помидор сливка — нет в наличии.

METRO

Магазин оптовых закупок предлагает привлекательные цены, особенно если вы планируете осуществить крупную закупку. Цены следующие:

Помидор красный — 99,85 грн/кг.

Помидор розовый — 129,89 грн/кг.

Помидор сливка (черри) — 59,90 грн за 250 г (эквивалент 239,60 грн/кг).

FOZZY

В этой сети предлагаются одни из самых выгодных цен на томаты. Они таковы:

Помидор красный — 82,90 грн/кг.

Помидор розовый — 109,90 грн/кг.

Помидор сливка — 132,90 грн/кг.

Эко Маркет

Хотя сеть ориентируется на доступные цены, но помидоры здесь стоят дороже, чем в других супермаркетах. Ценник такой:

Помидор красный — 109,90 грн/кг.

Помидор розовый — 159,90 грн/кг.

Помидор сливка — 129,90 грн/кг (при наличии).

Novus

Сеть известна продажей качественных и свежих продуктов. Цены на томаты таковы:

Помидор красный — 104,00 грн/кг.

Помидор розовый — 149,00 грн/кг.

Помидор сливка — 139,00 грн/кг.

Auchan

Цены здесь привлекательны, но красные помидоры представлены только в виде салатных, а сливка — черри. Стоят они столько:

Помидор красный (салатный) — 83,00 грн/кг.

Помидор розовый — 110,50 грн/кг.

Помидор сливка (черри) — 84,90 грн за 250 г (эквивалент 339,60 грн/кг).

Где самые выгодные цены на помидоры

Исходя из цен в супермаркетах, можно сделать выводы относительно самых привлекательных на томаты.

Помидор красный:

самый доступный вариант — FOZZY (82,90 грн/кг);

второй по цене — Auchan (83,00 грн/кг).

Помидор розовый:

самый доступный вариант — FOZZY (109,90 грн/кг);

второй по цене — METRO (129,89 грн/кг).

Помидор сливка:

самый доступный вариант — Эко Маркет (129,90 грн/кг), но сейчас нет в наличии, поэтому цены могут измениться;

второй по цене — FOZZY (132,90 грн/кг).

Итак, рекомендуется обратить внимание на красные помидоры именно в FOZZY или Auchan. Розовые помидоры лучше искать также в FOZZY или METRO, а помидоры сливка выгоднее всего покупать будет также в FOZZY.

Напомним, повысились цены на тепличные огурцы в Украине. Одним из факторов является уменьшение импортного предложения на внутреннем рынке.

Также мы писали, что украинские производители были вынуждены повысить цены на лук. Это стало возможным благодаря значительному росту спроса на продукцию, как отмечают сами фермеры.