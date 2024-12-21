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Роскошь на праздничном столе — где купить черную икру в Украине

21 декабря 2024 09:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Где купить черную икру в Украине — актуальные цены и варианты в супермаркетах
Черная икра в миске с ложками. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Черная икра всегда ассоциируется с праздничной роскошью, и Новый год — идеальный повод порадовать себя изысканными деликатесами. В Украине найти настоящую черную икру можно в популярных супермаркетах, однако цены варьируются в зависимости от производителя, вида икры и граммовки. Для ищущих бюджетные альтернативы доступна белковая икра.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких украинских супермаркетах можно купить настоящую черную икру и какие цены.

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Сильпо

Супермаркет предлагает широкий ассортимент черной икры разных видов и граммовок. Цены за 50 граммов таковы:

  • Икра севрюги черная зернистая, ж/б — 2 399,00 грн.
  • Икра стерляди Osetr Malossol черная осетровая — 1 274,15 грн (1 499,00 грн без скидки).
  • Икра осетра зернистая черная, с/б — 1 529,15 грн (1 799,00 грн без скидки).
  • Икра стерляди Royal Caviar зернистая черная, с/б — 1 019,15 грн (1 199,00 грн без скидки).

100 граммов:

  • Икра осетра Royal Caviar зернистая черная — 3 649,00 грн.
  • Икра черная Osetr Malossol стерляди осетровая — 2 699,00 грн.
  • Икра стерляди Royal Caviar зернистая черная, с/б — 2 299,00 грн.
  • Икра черная Osetr Malossol сибирского осетра — 2 999,00 грн (3 399,00 грн без скидки).

200 граммов:

  • Икра Royal Caviar Premium зернистая осетровая — 4 504,00 грн (5 299,00 грн без скидки).
  • Икра черная Osetr Malossol сибирского осетра — 5 299,00 грн.
  • Икра черная Osetr Malossol стерляди осетровая — 4 884,00 грн (5 749,00 грн без скидки).

Варус

Супермаркет также предлагает черную икру, хотя ассортимент меньше. Цены следующие:

  • Икра осетровая Украина черная, 113 г — 599,90 грн (со скидкой 40% до 02.01).
  • Икра осетровая, 50 г — 1799,90 грн.

Ашан

Для ищущих бюджетный вариант черной икры супермаркеты предлагают имитированную икру. Цены следующие:

  • Икра белковая Русалочка черная, 100 г — 25,90 грн.
  • Икра белковая Vomond зернистая черная, 200 г — 49,00 грн.
  • Икра белковая Русалочка черная со сливочным соусом, 180 г — 65,10 грн.

METRO

Цены на имитированную икру таковы:

  • Икра Русалочка белковая черная, 100 г — 27,45 грн.

Варус

Цены следующие:

  • Икра имитированная Caps food со вкусом осетра, 120 г — 39,90 грн (со скидкой до 29.12).
  • Икра белковая со вкусом лосося — 39,90 грн.

Найти настоящую черную икру можно в супермаркетах "Сильпо" и "Варус", но стоимость остается достаточно высокой. Для более экономного выбора доступна имитированная белковая икра, которая предлагается в большинстве сетей по привлекательным ценам.

Напомним, самое дорогое сало в Украине можно приобрести за 1000 грн за килограмм и больше. В супермаркетах можно найти более дешевые аналоги, но не будет означать, что они будут худшего качества.

Также мы писали, что в канун новогодних праздников спрос на экзотические фрукты, такие как манго, растет. Благодаря своему вкусу и статусу деликатеса, манго остается популярным среди украинцев, несмотря на его высокую стоимость.

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