Найдешевше сало в Україні – які ціни в популярних супермаркетах

Сало на дощечці. Фото: скриншот/YouTube

Один із найпопулярніших українських продуктів коштує по-різному. Найдорожче сало можна придбати за 1 000 грн і більше, проте небагато громадян готові віддати за кілограм продукту стільки грошей. В супермаркетах ціни представлені в широкому діапазоні, що дозволяє обрати товар із фінансовою вигодою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує найдешевше сало в супермаркетах України.

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Найдешевше сало в Україні

Не варто думати, що низька вартість — це аналог поганої якості. Адже товари у великих мережах супермаркетів проходять сертифікацію та перевірку санітарних норм. Отже, можна не сумніватися, що навіть дешевий продукт пройшов контроль якості та безпеки для здоров’я людини. Звісно, смак таких виробів гурманів не вразить, зате вони доступні широкому колу споживачів.

Що не можна сказати про сало за 1 000 грн/кг, яке купують українці з достатком вище середнього. Один раз заплатити велику суму за продукт не складно, але регулярно частувати себе і близьких дорогим салом не вийде. Для поціновувачів цього українського делікатесу існують бюджетні варіанти в супермаркетах.

Ми порівняли ціни в кількох великих популярних мережах і знайшли найдешевші позиції:

Мегамаркет — 189 грн за кілограм;

Метро — 199 грн за кілограм;

Сільпо — 209 грн за кілограм;

Варус — 209,90 грн за кілограм;

Ашан — 219,90 грн за кілограм;

Новус — 229 грн за кілограм.

Ціни на дешеве сало в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на дешеве сало в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на дешеве сало в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на дешеве сало в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на дешеве сало в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на дешеве сало в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 6

Як обрати якісне дешеве сало

Якщо продукт коштує дешево, то існує ймовірність купити неякісний виріб. Аби не пошкодувати про фінансові витрати, бажано звертати увагу на зовнішні ознаки, за якими можна відрізнити хороше сало від поганого. Ключові характеристики — це колір і текстура. Делікатес повинен мати білий чи ніжно-рожевий колір, а жовтий свідчить про старість.

Якщо є можливість, доторкніться до шкірки і відчуйте текстуру сала. Наявність жорстких прожилок говорить про низьку якість, а залишки щетини — про недосконалу обробку. Також можна визначити свіжість на запах: зазвичай хороший продукт нічим не пахне, а кислий або затхлий запах свідчить про псування.

Якщо купуєте товар у супермаркеті, намагайтеся обирати виріб у вакуумній упаковці, оскільки це мінімізує ризик забруднення. Плюс не бажано брати сало з великим шаром льоду, оскільки замерзання є ознакою неправильного зберігання.

Нагадаємо, перед Новим роком можуть подорожчати певні продукти харчування. Так завжди відбувається, оскільки різко збільшується попит на товари. Передбачається, що овочі зростуть в ціні на 15%, а фрукти — на 10%.

Також ми писали, наскільки відрізняються ціни на продукти в Україні та Грузії. Порівнявши схожі товари в магазинах "Сільпо" та Goodwill (Тбілісі), вдалося з’ясувати, що куряче філе дорожче майже на 50% у Грузії. Водночас яйця коштують трохи менше за кордоном.