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Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине

16 декабря 2024 17:03
Елизавета Супивская - редактор
Самое дешевое сало в Украине – какие цены в популярных супермаркетах
Сало на дощечке. Фото: скриншот/YouTube
Елизавета Супивская - редактор

Один из самых популярных украинских продуктов стоит по-разному. Самое дорогое сало можно приобрести за 1 000 грн и больше, однако немногие граждане готовы отдать за килограмм продукта столько денег. В супермаркетах цены представлены в широком диапазоне, что позволяет выбрать товар с финансовой выгодой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит самое дешевое сало в супермаркетах Украины.

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Дешевое сало в Украине

Не стоит думать, что низкая стоимость — это аналог плохого качества. Ведь товары в крупных супермаркетах проходят сертификацию и проверку санитарных норм. Следовательно, можно не сомневаться, что даже дешевый продукт прошел контроль качества и безопасности для здоровья человека. Конечно, вкус таких изделий гурманов не поразит, зато они доступны широкому кругу потребителей.

Что нельзя сказать о сале за 1 000 грн/кг, которое покупают украинцы с достатком выше среднего. Один раз заплатить крупную сумму за продукт не сложно, но регулярно угощать себя и близких дорогим салом не получится. Для любителей этого украинского деликатеса существуют бюджетные варианты в супермаркетах.

Мы сравнили цены в нескольких крупных популярных сетях и нашли самые дешевые позиции:

  • Мегамаркет — 189 грн за килограмм;
  • Метро — 199 грн за килограмм;
  • Сильпо — 209 грн за килограмм;
  • Варус — 209,90 грн за килограмм;
  • Ашан — 219,90 грн за килограмм;
  • Новус — 229 грн за килограмм.
  • Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине - фото 1
    Цены на дешевое сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине - фото 2
    Цены на дешевое сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине - фото 3
    Цены на дешевое сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине - фото 4
    Цены на дешевое сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине - фото 5
    Цены на дешевое сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Доступный деликатес — сколько стоит самое дешевое сало в Украине - фото 6
    Цены на дешевое сало в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Как выбрать качественное дешевое сало

Если продукт стоит дешево, существует вероятность купить некачественное изделие. Чтобы не пожалеть о финансовых затратах, желательно обращать внимание на внешние признаки, по которым можно отличить хорошее сало от плохого. Ключевые характеристики — это цвет и текстура. Деликатес должен иметь белый или нежно-розовый цвет, а желтый свидетельствует о старости.

Если есть возможность, коснитесь кожицы и почувствуйте текстуру сала. Наличие жестких прожилок говорит о низком качестве, а остатки щетины — о несовершенной обработке. Также можно определить свежесть по запаху: обычно хороший продукт ничем не пахнет, а кислый или затхлый запах свидетельствует о порче.

Если вы покупаете товар в супермаркете, старайтесь выбирать изделие в вакуумной упаковке, поскольку это минимизирует риск загрязнения. Плюс нежелательно брать сало с большим слоем льда, поскольку замерзание является признаком неправильного хранения.

Напомним, перед Новым годом могут подорожать продукты питания. Так постоянно происходит, поскольку резко возрастает спрос на продукты. Предполагается, что овощи вырастут в цене на 15%, а фрукты — на 10%.

Также мы писали, как отличаются цены на продукты в Украине и Грузии. Сравнив схожие товары в магазинах Сильпо и Goodwill (Тбилиси), удалось выяснить, что куриное филе дороже почти на 50% в Грузии. В то же время яйца стоят чуть меньше за границей.

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