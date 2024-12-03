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Делікатес не для всіх — скільки коштує найдорожче сало в Україні

3 грудня 2024 16:18
Єлизавета Супівська - редактор
Найдорожче сало в Україні – в чому особливість та яка ціна за 1 кг
Бутерброди з салом. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Кілька сотень гривень за кілограм треба віддати за сало в Україні (ціна залежить від торгової марки). Люди звикли, що можуть відносно небагато заплатити і поласувати традиційним продуктом. Але за певний товар доведеться віддати набагато більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує найдорожче сало в Україні та що в ньому особливого.

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Дороге українське сало

Аналізуючи ціни в популярних супермаркетах, можна зрозуміти, скільки в середньому коштує продукт. Наприклад, у Сільпо продають 100 г сала за 22,90 грн (223 грн/кг). Є дорожчі варіанти, зокрема товар від "Родинної ковбаски" обійдеться споживачам у 479 грн/кг. А в Новусі можна знайти мелене сало Palko з перцем чилі та паприкою за майже 700 грн/кг.

Сало
Ціни на сало в Сільпо. Фото: скриншот

Втім ці продукти дешевші, ніж "Найдорожче сало в Україні". Саме таку назву має товар від полтавських виробників, які продають баночки з унікальним вмістом. Подружжя Марина та Віталій Мостові займаються реалізацією сала в прозорих пластикових банках, поєднуючи різні смаки і приправи.

Їх товар може похвалитися такими особливостями:

  • пропонує екзотичні смакові враження (в асортименті — фірмове сало з копченою паприкою, з сумішшю перців, з часником та кропом, з сушеними томатами і базиліком тощо)
  • має міжнародний сертифікат якості;
  • виготовлений із преміальної сировини;
  • багатий на олеїнову та арахідонову кислоту;
  • є джерелом багатьох важливих мінералів (фосфору, кальцію, міді, цинку та калію).

 

Дороге сало
"Найдорожче сало в Україні". Фото: poltavske_salo/Instagram

Звісно, такі характеристики впливають на ціну. Одна баночка (350 г) коштує 290 грн, тобто за 1 кілограм треба заплатити 828 грн. А запечене сало обійдеться в 350 грн за 300 г (майже 1 200 грн/кг). Для когось це забагато, і люди періодично пишуть в’їдливі коментарі у соціальних мережах щодо надмірної вартості товару.

Хоча і в супермаркетах можна знайти недешеві позиції. Наприклад, у Сільпо продають сало певного виду за 99,90 грн/100 г, тобто 1 кілограм коштує 1 000 грн.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, готуючись до різдвяно-новорічних свят, українці запасаються продуктами. Традиційним товаром, який закуповують у грудні, є червона ікра. Важливо дізнатися ціни в різних супермаркетах України, аби не переплатити.

Також ми писали, що у 2024 році значно зросла вартість борщового набору. Ближче до Нового року сильно подорожчали овочі — картопля, морква і цибуля. Це сезонний фактор, хоча на ціни також вплинули цьогорічні проблеми з урожаєм.

їжа товари магазини сало ціни

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