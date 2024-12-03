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Деликатес не для всех — сколько стоит самое дорогое сало

3 декабря 2024 16:18
Елизавета Супивская - редактор
Самое дорогое сало в Украине – в чем особенность и какая цена за 1 кг
Бутерброды с салом. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Несколько сотен гривен за килограмм нужно отдать за сало в Украине (цена зависит от торговой марки). Люди привыкли, что могут относительно немного заплатить и полакомиться традиционным продуктом. Но за определенный товар придется отдать гораздо больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит самое дорогое сало в Украине и что в нем особенного.

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Анализируя цены в популярных супермаркетах, можно понять, сколько в среднем стоит продукт. К примеру, в Сильпо продают 100 г сала за 22,90 грн (223 грн/кг). Есть более дорогие варианты, в частности товар от "Семейной колбаски" обойдется потребителям в 479 грн/кг. А в Новусе можно найти молотое сало Palko с перцем чили и паприкой почти за 700 грн/кг.

Сало
Цены на сало в Сильпо. Фото: скриншот

Впрочем, эти продукты дешевле, чем "Самое дорогое сало в Украине". Именно такое название имеет товар от полтавских производителей, продающих баночки с уникальным содержимым. Супруги Марина и Виталий Мостовые занимаются реализацией сала в прозрачных пластиковых банках, сочетая разные вкусы и приправы.

Их товар может похвастаться такими особенностями:

  • предлагает экзотические вкусовые впечатления (в ассортименте — фирменное сало с копченой паприкой, смесью перцев, с чесноком и укропом, с сушеными томатами и базиликом и т.д.)
  • имеет международный сертификат качества;
  • изготовлен из премиального сырья;
  • богат олеиновой и арахидоновой кислотой;
  • является источником многих важных минералов (фосфора, кальция, меди, цинка и калия).

 

Дорогое сало
"Самое дорогое сало в Украине". Фото: poltavske_salo/Instagram

Конечно, такие характеристики влияют на цену. Одна баночка (350 г) стоит 290 грн, то есть за 1 килограмм нужно заплатить 828 грн. А запеченное сало обойдется в 350 грн за 300 г (почти 1 200 грн/кг). Для кого-то это слишком много, и люди периодически пишут язвительные комментарии в социальных сетях относительно чрезмерной стоимости товара.

Хотя и в супермаркетах можно найти недешевые позиции. К примеру, в Сильпо продают сало определенного вида за 99,90 грн/100 г, то есть 1 килограмм стоит 1 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, готовясь к рождественско-новогодним праздникам, украинцы запасаются продуктами. Традиционным товаром, закупаемым в декабре, является красная икра. Важно узнать цены в разных супермаркетах Украины, чтобы не переплатить.

Также мы писали, что в 2024 году значительно выросла стоимость борщового набора. Ближе к Новому году сильно подорожали овощи — картофель, морковь и лук. Это сезонный фактор, хотя на цены также повлияли проблемы с урожаем.

еда товары магазины сало цены

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