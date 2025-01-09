Ціни на курячі яйця в АТБ, Сільпо, Варусі та Ашані — де купити за 2,80 грн

Жінка вибирає курячі яйця. Фото: Новини.LIVE

Курячі яйця — один із базових продуктів у кожній родині, і вибір між фасованим та поштучним продуктом може суттєво вплинути на сімейний бюджет. Більшість супермаркетів пропонують різні знижки, категорії та варіанти продажу кількома десятками.

Редакція Новини.LIVE вирушила до популярних супермаркетів у Києві, щоб дослідити ціни на курячі яйця.

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Чи можна знайти поштучні яйця в супермаркетах

Поштучно яйця продаються далеко не у всіх супермаркетах. Наприклад, в онлайн-магазині "Ашан" можна побачити яйця, які продаються поштучно, але в фізичному магазині, який відвідала редакція, їх не було. Схожа ситуація й у "Сільпо", де поштучний продаж яєць зовсім відсутній. Отже, у деяких випадках, якщо вам потрібні поштучні яйця, доведеться пошукати їх у різних супермаркетах.

Порівняння цін на курячі яйця у супермаркетах

АТБ

В цьому супермаркеті зараз найнижчі ціни на поштучні курячі яйця:

нефасовані яйця категорії 1 — 2,80 грн/шт. (28,10 грн/десяток).

Ціни на поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Фасовані:

"Квочка Домашнє", вища категорія (10 шт.) — 55,90 грн.

"Своя Лінія", 1 категорія (10 шт.) — 50,60 грн.

"Своя Лінія", вища категорія (10 шт.) — 53,80 грн.

"Ясенсвіт", 1 категорія (10 шт.) — 56,90 грн.

"Квочка", 1 категорія (10 шт.) — 54,90 грн.

Ціни на фасовані курячі яйця в АТБ. Фото: скриншот

Varus

У "Варусі" ціни на курячі яйця такі:

поштучні яйця категорії C0 — 4,69 грн/шт. (46,90 грн/десяток).

Ціни на поштучні курячі яйця в Varus. Фото: Новини.LIVE

Ціни на поштучні курячі яйця в Varus. Фото: Новини.LIVE

Ціни на поштучні курячі яйця в Varus. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Фасовані:

"Ясенсвіт" C1 (10 шт.) — 62,90 грн.

"Квочка" XL (10 шт.) — 85,90 грн.

"Від доброї курки" C1 (10 шт.) — 56,90 грн.

Ціни на курячі яйця в Varus. Фото: скриншот

До речі, як можна побачити, попит на поштучні курячі яйця досить високий серед покупців супермаркету.

Пусті лотки з-під курячих яєць у Варусі. Фото: Новини.LIVE

Сільпо

Наприклад, в "Сільпо" в онлайн-магазині та у фізичному магазині не знайдено варіантів продажу яєць поштучно.

Ціни на фасовані курячі яйця в Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Однак є багато різноманітних варіантів фасованого продукту:

"Квочка", 2 категорія (10 шт.) — 54,99 грн (5,49 грн/шт.).

"Квочка" C1 (10 шт.) — 57,99 грн.

"Це — яйце!" C0 (10 шт.) — 69,99 грн.

Ціни на фасовані курячі яйця в Сільпо. Фото: скриншот

Ашан

Тут на відміну від "Сільпо" в онлайн-магазині було знайдено ціни на поштучні яйця, однак у фізичному магазині вони були відсутніми:

поштучні яйця категорії С1 — 3,70 грн/шт.

Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Фасовані:

"Квочка XL" (10 шт.) — 91,90 грн.

"Квочка Premium" C0 (10 шт.) — 88,90 грн.

"Zlata Kladka" C1 (10 шт.) — 66,50 грн.

Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: скриншот

Найдешевші нефасовані яйця можна знайти в АТБ — 2,80 грн/шт. Однак вибір обмежений лише однією категорією. Водночас у фасованому форматі ціни варіюються залежно від бренду та категорії:

Найдешевші фасовані яйця в АТБ — "Своя Лінія", 1 категорія — 50,60 грн за десяток (5,06 грн/шт.).

Найдорожчі — "Квочка XL" (91,90 грн за 10 шт.) в Ашані (9,19 грн/шт.).

Таким чином, у середньому, ціна за одне яйце в упаковці коливається між 5-9 грн залежно від категорії та магазину. У "Сільпо" і "Варусі" діють акції, що дозволяють зекономити до 20% на деяких виробниках.

Поштучний формат продажу може бути вигідним для тих, хто шукає найдешевші варіанти.

Обираючи між поштучним і фасованим форматом, варто орієнтуватися на власні потреби — для щоденного використання, ймовірно, вигідніше купувати фасовані десятки, тоді як для рідкісного використання краще шукати яйця поштучно. Однак варто мати на увазі, що навіть поштучні варіанти можна брати цілими лотками у супермаркетах.

Нагадаємо, деякі українці віддають за сало в супермаркетах до 1 000 грн за кілограм, але іноді знаходять бюджетний варіант за 300-400 грн. Кожен громадянин може вибрати той продукт, який відповідає його фінансовим можливостям.

Також ми писали, що кожен з нас майже щодня відвідує супермаркети та магазини. Дуже часто в цих закладах можна натрапити на обман з боку продавців, які можуть вдаватися до методів обважування.