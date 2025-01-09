Ціни на курячі яйця в АТБ, Сільпо, Варусі та Ашані — де купити за 2,80 грн

Яйця за 2,80 грн за штуку — в якому супермаркеті шукати
Курячі яйця — один із базових продуктів у кожній родині, і вибір між фасованим та поштучним продуктом може суттєво вплинути на сімейний бюджет. Більшість супермаркетів пропонують різні знижки, категорії та варіанти продажу кількома десятками.
Редакція Новини.LIVE вирушила до популярних супермаркетів у Києві, щоб дослідити ціни на курячі яйця.
Чи можна знайти поштучні яйця в супермаркетах
Поштучно яйця продаються далеко не у всіх супермаркетах. Наприклад, в онлайн-магазині "Ашан" можна побачити яйця, які продаються поштучно, але в фізичному магазині, який відвідала редакція, їх не було. Схожа ситуація й у "Сільпо", де поштучний продаж яєць зовсім відсутній. Отже, у деяких випадках, якщо вам потрібні поштучні яйця, доведеться пошукати їх у різних супермаркетах.
Порівняння цін на курячі яйця у супермаркетах
АТБ
В цьому супермаркеті зараз найнижчі ціни на поштучні курячі яйця:
- нефасовані яйця категорії 1 — 2,80 грн/шт. (28,10 грн/десяток).
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Ціни на поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Фасовані:
- "Квочка Домашнє", вища категорія (10 шт.) — 55,90 грн.
- "Своя Лінія", 1 категорія (10 шт.) — 50,60 грн.
- "Своя Лінія", вища категорія (10 шт.) — 53,80 грн.
- "Ясенсвіт", 1 категорія (10 шт.) — 56,90 грн.
- "Квочка", 1 категорія (10 шт.) — 54,90 грн.
Varus
У "Варусі" ціни на курячі яйця такі:
- поштучні яйця категорії C0 — 4,69 грн/шт. (46,90 грн/десяток).
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Ціни на поштучні курячі яйця в Varus. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на поштучні курячі яйця в Varus. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на поштучні курячі яйця в Varus. Фото: Новини.LIVE
Фасовані:
- "Ясенсвіт" C1 (10 шт.) — 62,90 грн.
- "Квочка" XL (10 шт.) — 85,90 грн.
- "Від доброї курки" C1 (10 шт.) — 56,90 грн.
До речі, як можна побачити, попит на поштучні курячі яйця досить високий серед покупців супермаркету.
Сільпо
Наприклад, в "Сільпо" в онлайн-магазині та у фізичному магазині не знайдено варіантів продажу яєць поштучно.
Однак є багато різноманітних варіантів фасованого продукту:
- "Квочка", 2 категорія (10 шт.) — 54,99 грн (5,49 грн/шт.).
- "Квочка" C1 (10 шт.) — 57,99 грн.
- "Це — яйце!" C0 (10 шт.) — 69,99 грн.
Ашан
Тут на відміну від "Сільпо" в онлайн-магазині було знайдено ціни на поштучні яйця, однак у фізичному магазині вони були відсутніми:
- поштучні яйця категорії С1 — 3,70 грн/шт.
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Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE
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Ціни на фасовані курячі яйця в Ашані. Фото: Новини.LIVE
Фасовані:
- "Квочка XL" (10 шт.) — 91,90 грн.
- "Квочка Premium" C0 (10 шт.) — 88,90 грн.
- "Zlata Kladka" C1 (10 шт.) — 66,50 грн.
Найдешевші нефасовані яйця можна знайти в АТБ — 2,80 грн/шт. Однак вибір обмежений лише однією категорією. Водночас у фасованому форматі ціни варіюються залежно від бренду та категорії:
- Найдешевші фасовані яйця в АТБ — "Своя Лінія", 1 категорія — 50,60 грн за десяток (5,06 грн/шт.).
- Найдорожчі — "Квочка XL" (91,90 грн за 10 шт.) в Ашані (9,19 грн/шт.).
Таким чином, у середньому, ціна за одне яйце в упаковці коливається між 5-9 грн залежно від категорії та магазину. У "Сільпо" і "Варусі" діють акції, що дозволяють зекономити до 20% на деяких виробниках.
Поштучний формат продажу може бути вигідним для тих, хто шукає найдешевші варіанти.
Обираючи між поштучним і фасованим форматом, варто орієнтуватися на власні потреби — для щоденного використання, ймовірно, вигідніше купувати фасовані десятки, тоді як для рідкісного використання краще шукати яйця поштучно. Однак варто мати на увазі, що навіть поштучні варіанти можна брати цілими лотками у супермаркетах.
Нагадаємо, деякі українці віддають за сало в супермаркетах до 1 000 грн за кілограм, але іноді знаходять бюджетний варіант за 300-400 грн. Кожен громадянин може вибрати той продукт, який відповідає його фінансовим можливостям.
Також ми писали, що кожен з нас майже щодня відвідує супермаркети та магазини. Дуже часто в цих закладах можна натрапити на обман з боку продавців, які можуть вдаватися до методів обважування.
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