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Хочуть гроші за зіпсований товар — українцям пояснили, як бути

15 грудня 2024 17:51
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Коли не платити за неякісний товар у магазині — українцям пояснили
Покупці у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Ситуація, коли охоронець у супермаркеті вимагає від покупця оплатити нібито ним пошкоджений товар, — не рідкість. Та важливо знати, що охоронці взагалі не мають права висувати подібні вимоги до споживачів.

Про це розповіли експерти у Telegram-каналі "Захист прав споживачів". 

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Зазначається, що дуже часто охоронці в магазинах є найманими працівниками, тож вони аж ніяк не можуть говорити від імені дирекції супермаркету.

"Охоронці не наділені правом розповідати, що робити з товарами, адже часто вони не є офіційними представниками магазину. Якщо від вас вимагають оплатити товар невідповідної якості — це грубе порушення багатьох статей Закону України "Про захист прав споживачів", — зазначається у повідомленні. 

Також фахівці пояснили, що:

  • коли у покупців є питання щодо товарів у магазині, то про це слід говорити лише з продавцями торгової точки; 
  • на полицях в магазині не має бути зіпсованих товарів, а якщо такі є у наявності — це відповідальність магазину, а не покупця. 

Ще покупцям порадили не відмовчуватися, а доводити свою непричетність щодо продукції з нетоварним виглядом, за яку вас змушують платити. Наприклад, можна вимагати переглянути камери відеоспостереження.

Що ще варто знати 

Іноді буває, що ціна в чеку за придбаний у популярному супермаркеті товар відрізняється від цінника. У такому випадку покупцям варто повідомити керівництво магазину та вимагати, щоби вони переписали ціни. 

Так само і з чеком: вказавши, що продукція коштує, наприклад, 100 грн, магазин здійснив публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу на запропонованих умовах. Тобто, якщо продукцію реалізують за іншою ціною, магазин порушує умови, які зобов’язався виконувати. 

Нагадаємо, незабаром розпочнеться період різдвяно-новорічних свят, тож українцям варто вже зараз готуватися до подорожчання продуктів. На думку експертів, супермаркети почнуть публікувати нові ціни всередині грудня. 

Також ми писали, що українські магазини активно продають екзотичні фрукти. У міру того, скільки часу залишається до Нового року, тим вигідніше купувати продукти.

Держпродспоживслужба магазини ціни супермаркет права

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