Когда не платить за некачественный товар в магазине, украинцам объяснили

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Ситуация, когда охранник в супермаркете требует от покупателя оплатить вроде бы им поврежденный товар — не редкость. Но важно знать, что охранники вообще не имеют права предъявлять подобные требования к потребителям.

Об этом рассказали эксперты в Telegram-канале "Защита прав потребителей".

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Отмечается, что очень часто охранники в магазинах являются наемными работниками, поэтому они никак не могут говорить от имени дирекции супермаркета.

"Охранники не наделены правом рассказывать, что делать с товарами, ведь часто они не являются официальными представителями магазина. Если от вас требуют оплатить товар несоответствующего качества — это грубое нарушение многих статей Закона Украины "О защите прав потребителей", — отмечается в сообщении.

Также специалисты объяснили, что:

если у покупателей есть вопросы о товарах в магазине, то об этом следует говорить только с продавцами торговой точки;

на полках в магазине не должно быть испорченных товаров, а если таковые имеются — это ответственность магазина, а не покупателя.

Еще покупателям посоветовали не отмалчиваться, а доказывать свою непричастность к повреждению продукции, за которую вас заставляют платить. Например, можно просмотреть камеры видеонаблюдения.

Что еще стоит знать

Иногда бывает, что цена в чеке за приобретенный в популярном супермаркете товар отличается от ценника. В таком случае покупателям следует уведомить руководство магазина и потребовать, чтобы они переписали цены.

Так же и с чеком: указав, что продукция стоит, например, 100 грн, магазин осуществил публичное предложение заключить договор купли-продажи на предложенных условиях. То есть если продукцию реализуют по другой цене, магазин нарушает условия, которые обязался выполнять.

Напомним, в скором времени начнется период рождественско-новогодних праздников, так что украинцам стоит уже сейчас готовиться к подорожанию продуктов. По мнению экспертов, супермаркеты начнут публиковать новые цены в середине декабря.

Также мы писали, что украинские магазины активно продают экзотические фрукты. По мере того, сколько времени остается до Нового года, тем выгоднее покупать продукты.