Ціна на полиці магазину не співпадає з чеком – що робити споживачам

Продавці та покупці на касі магазину. Фото: Новини.LIVE

Трапляються випадки, коли ціна в чеку за придбаний у популярному супермаркеті товар не співпадає з цінником. Не всі українці звертають увагу на загальну суму до сплати, коли стоять у черзі, тому витрачають більше коштів, ніж планували. Постає питання, чому вартість продукції може відрізнятися і чи зобов’язанні споживачі переплачувати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити українцям, якщо ціна на полиці в магазині не відповідає ціні в чеку.

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Скарги від споживачів

Користувач соціальної мережі Threads розповів читачам свою історію. Він придбав певний набір товарів у відомому супермаркеті, але тільки вдома помітив, що вартість деяких речей більша, ніж було написано на цінниках. Зокрема риба коштувала 299 грн замість 219 грн, авокадо — 119 грн замість 99 грн, томати — 70 грн замість 50 грн.

"Загалом чек склав 1 500 грн, а за ці продукти я переплатив близько 30% від їхньої акційної ціни. Повернувся в магазин, і менеджер пояснила, що вони не встигли замінити цінники зранку. Але ось у чому цікавість: авокадо все ще мало акційну ціну, дія якої закінчилась 10.11, а пройшло вже кілька днів. Така ж ситуація з іншими продуктами", — розповів користувач Threads.

Йому повернути різницю у 120 грн готівкою, але чоловік залишився незадоволеним якістю обслуговування. Бо питання залишилося відкритим: наскільки це справедливо по відношенню до інших споживачів, які не помітять невідповідності.

Як діяти, якщо ціни не співпадають

Причин для виникнення подібної проблеми достатньо. Як розповіла співробітниця одного з популярних українських супермаркетів, інколи працівники не встигають змінювати ціни, бо не вистачає часу. Потім різницю вираховують із зарплати відповідального персоналу.

Якщо клієнт помітив невідповідність суми в чеку і на ціннику, потрібно звернутися до керівництва магазину з вимогою зробити перерахунок. Адже в законі "Про захист прав споживачів" йдеться, що продавець повинен надавати достовірну інформацію про товар, інакше це кваліфікують як порушення законодавства.

З чеком ситуація аналогічна: вказавши вартість продукції на ціннику, магазин здійснює публічну пропозицію про укладення договору купівлі-продажу на запропонованих умовах. Виходить, продаж за іншу суму є невиконанням покладених на себе зобов’язань.

За повідомленням Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, споживачі мають право купити товар за вигіднішою ціною, не переплачуючи. У випадку неспівпадіння продавець компенсує різницю або повертає всі сплачені кошти, оскільки аргумент про нестачу часу для заміни цінника — це не проблема клієнта.

Нагадаємо, великі супермаркети, як Сільпо чи АТБ, навряд чи колись відкриються в невеликих містах і селах. Це невигідно з точи зору прибутку, хоча існує одна причина, яка здатна спровокувати бізнесменів до фінансово невигідного розширення.

Також ми писали, що перед настанням різдвяно-новорічних свят товари в магазинах традиційно подорожчають. За прогнозами експертів, стабільність зберігатиметься приблизно до середини грудня, після чого супермаркети перепишуть ціни.