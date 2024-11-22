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Супермаркети не доберуться — де ніколи не відкриють Сільпо чи АТБ

22 листопада 2024 12:30
Єлизавета Супівська - редактор
Супермаркети в Україні – де ніколи не відкриють Сільпо, АТБ і Метро
Супермаркет Сільпо. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Українці у великих містах звикли до супермаркетів, як от Сільпо, АТБ, Варус, Метро, Ашан тощо. Натомість мешканці невеликих містечок і сіл закуповуються в мінімаркетах, невеликих місцевих торгових точках. Або змушені їздити в районний/обласний центр, якщо потребують непоширених товарів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де в Україні навряд чи з'являться великі мережі магазинів.

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Куди супермаркети не доберуться

Відповідь на питання доволі очевидне: компаніям із масштабною мережею супермаркетів не вигідно відкривати нові об’єкти в населених пунктах із маленькою чисельністю населення. Бо фінансовий прибуток буде мінімальний, якщо не від’ємний. Це саме стосується міст в Україні, розташованих далеко від магістралей і доріг державного значення.

Для гігантів торговельного бізнесу, як Епіцентр, Сільпо, Метро, АТБ тощо, важливо отримувати дохід з інвестицій. Перед ухваленням рішення, де відкрити черговий супермаркет, мережі збирають маркетингову групу та прораховують потенційну вигоду на основі зібраної про місцевість інформації.

"Ця група виїжджає на певну локацію, де компанія планує відкрити магазин, прораховує кількість людей, які проживають у цьому населеному пункті, кількість проїжджаючих повз машин тощо", — зазначив президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамір.

Зрозуміло, що села і маленькі міста не здатні задовольнити очікування щодо прибутків. Навіть відбити інвестиції буде складно, беручи до увагу грошові потреби для відкриття супермаркету.

Чому супермаркет можуть відкрити в селі

Щоправда, експерт назвав одну причину, яка може підштовхнути мережі до подібного територіального розширення. Існує такий процес як IPO (initial public offering) — вихід компанії на ринок акцій, розміщення цінних паперів на біржі. Наприклад, раніше фірма була не публічною, але хоче продавати акції на фондовому ринку

Їй доведеться збільшити ринкову капіталізацію за рахунок кількості відкритих точок. Чим більше об’єктів функціонують по всій Україні, тим солідніші інвестиції вдасться залучити. А згодом такий бізнес можна продати за шалені гроші. Це реальна перспектива для торговельних мереж, які можуть піти на ризиковий крок і відкрити супермаркети в нерентабельних місцях.

Варто зауважити, що альтернативою Сільпо та Метро в селах є магазини формату "біля дому". Це компактні приміщення з товарами першої необхідності, розташовані біля житлових масивів. Великі компанії поступово підлаштовуються до потреб споживачів і змінюють формат супермаркета. Наприклад, це практикують Варус та Ашан.

Нагадаємо, різні магазини встановлюють власні ціни на продукти. Овочі як один із найбільш популярних продуктів коштують неоднаково в Сільпо, Метро чи Варусі, тому необхідно уважно обирати місця для покупок, заздалегідь порівнюючи вартість.

Також ми писали, що продукти в супермаркетах дорожчають ближче до Різдва і Нового року. Деякі товари для святкового столу українці можуть купити вже в листопаді, значно зекономивши.

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