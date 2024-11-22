Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Супермаркеты не доберутся — где никогда не откроют Сильпо или АТБ arrow

Супермаркеты не доберутся — где никогда не откроют Сильпо или АТБ

22 ноября 2024 12:30
Елизавета Супивская - редактор
Супермаркеты в Украине – где никогда не откроют Сильпо, АТБ и Метро
Супермаркет Сильпо. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Украинцы в больших городах привыкли к супермаркетам, как Сильпо, АТБ, Варус, Метро, Ашан и т.д. Жители небольших городков и сел закупаются в минимаркетах, небольших местных торговых точках. Или вынуждены ездить в районный/областной центр, если нуждаются в нераспространенных товарах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине вряд ли появятся большие сети магазинов.

Читайте также:

Куда супермаркеты не доберутся

Ответ на вопрос очевиден: компаниям с масштабной сетью супермаркетов не выгодно открывать новые объекты в населенных пунктах с маленькой численностью населения. Потому что финансовая прибыль будет минимальной, если не отрицательной. Это же касается городов в Украине, расположенных вдали от магистралей и дорог государственного значения.

Для гигантов торгового бизнеса, как Эпицентр, Сильпо, Метро, АТБ и т.д., важно получать доход от инвестиций. Перед принятием решения, где открыть очередной супермаркет, сети собирают маркетинговую группу и просчитывают потенциальную выгоду на основе собранной информации о местности.

"Эта группа выезжает на определенную локацию, где компания планирует открыть магазин, просчитывает количество людей, проживающих в этом населенном пункте, количество проезжающих мимо машин и т.д.", — отметил президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Понятно, что деревни и маленькие города не способны удовлетворить ожидания относительно прибыли. Даже отбить инвестиции будет сложно, учитывая денежные потребности для открытия супермаркета.

Почему супермаркет могут открыть в селе

Правда, эксперт назвал одну причину, которая может подтолкнуть сети к подобному территориальному расширению. Существует такой процесс как IPO (initial public offering) — выход компании на рынок акций, размещение ценных бумаг на бирже. К примеру, раньше фирма была не публичной, но хочет продавать акции на фондовом рынке.

Ей предстоит увеличить рыночную капитализацию за счет количества открытых точек. Чем больше объектов функционируют по всей Украине, тем более солидные инвестиции удастся привлечь. А потом такой бизнес можно продать за сумасшедшие деньги. Это реальная перспектива для торговых сетей, которые могут пойти на рисковый шаг и открыть супермаркеты в нерентабельных местах.

Следует отметить, что альтернативой Сильпо и Метро в селах является магазины формата "у дома". Это компактные помещения с товарами первой необходимости, расположенные у жилых массивов. Крупные компании постепенно подстраиваются к потребностям потребителей и изменяют формат супермаркета. К примеру, это практикуют Варус и Ашан.

Напомним, разные магазины устанавливают собственные цены на продукты. Овощи как один из самых популярных продуктов стоят неодинаково в Сильпо, Метро или Варусе, поэтому необходимо внимательно выбирать места для покупок, предварительно сравнивая стоимость.

Также мы писали, что продукты в супермаркетах дорожают ближе к Рождеству и Новому году. Некоторые товары для праздничного стола украинцы могут купить уже в ноябре, значительно сэкономив.

магазины АТБ компании доходы супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 Сохранение здания на Рейтарской в Киеве —решение суда

13:35 Польские фермеры хотят ограничить движение на границе — детали

13:31 Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций

13:27 МСЭК на Одесчине ликвидируют — известны сроки

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:59 Билецкий заявил о самой тяжелой ситуации на фронте с 2022 года

12:59 Мы из соцслужбы — в Одессе обманули пенсионерку на крупную сумму

Новость с фото

12:55 Скидки на iPhone 16 — когда лучшее время для покупки

12:55 Комплекс "Кедр" - в ГУР раскрыли детали о новой баллистике РФ

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР в Курщине

13:36 Сохранение здания на Рейтарской в Киеве —решение суда

13:35 Польские фермеры хотят ограничить движение на границе — детали

13:31 Украина — Бельгия и другие пары плей-офф Лиги Наций

13:27 МСЭК на Одесчине ликвидируют — известны сроки

12:59 Билецкий заявил о самой тяжелой ситуации на фронте с 2022 года

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

12:59 Мы из соцслужбы — в Одессе обманули пенсионерку на крупную сумму

Новость с фото

12:55 Скидки на iPhone 16 — когда лучшее время для покупки

12:55 Комплекс "Кедр" - в ГУР раскрыли детали о новой баллистике РФ

12:30 Супермаркеты не доберутся — где никогда не откроют Сильпо или АТБ

12:29 Недостойные потомки — когда детей лишают права на наследство

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР в Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2024
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

20 ноября 2024

02:35Дикие звери Чернобыля встречают осень — заповедник показал фото