Супермаркеты в Украине – где никогда не откроют Сильпо, АТБ и Метро

Супермаркет Сильпо. Фото: Google Maps

Украинцы в больших городах привыкли к супермаркетам, как Сильпо, АТБ, Варус, Метро, Ашан и т.д. Жители небольших городков и сел закупаются в минимаркетах, небольших местных торговых точках. Или вынуждены ездить в районный/областной центр, если нуждаются в нераспространенных товарах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где в Украине вряд ли появятся большие сети магазинов.

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Куда супермаркеты не доберутся

Ответ на вопрос очевиден: компаниям с масштабной сетью супермаркетов не выгодно открывать новые объекты в населенных пунктах с маленькой численностью населения. Потому что финансовая прибыль будет минимальной, если не отрицательной. Это же касается городов в Украине, расположенных вдали от магистралей и дорог государственного значения.

Для гигантов торгового бизнеса, как Эпицентр, Сильпо, Метро, АТБ и т.д., важно получать доход от инвестиций. Перед принятием решения, где открыть очередной супермаркет, сети собирают маркетинговую группу и просчитывают потенциальную выгоду на основе собранной информации о местности.

"Эта группа выезжает на определенную локацию, где компания планирует открыть магазин, просчитывает количество людей, проживающих в этом населенном пункте, количество проезжающих мимо машин и т.д.", — отметил президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Понятно, что деревни и маленькие города не способны удовлетворить ожидания относительно прибыли. Даже отбить инвестиции будет сложно, учитывая денежные потребности для открытия супермаркета.

Почему супермаркет могут открыть в селе

Правда, эксперт назвал одну причину, которая может подтолкнуть сети к подобному территориальному расширению. Существует такой процесс как IPO (initial public offering) — выход компании на рынок акций, размещение ценных бумаг на бирже. К примеру, раньше фирма была не публичной, но хочет продавать акции на фондовом рынке.

Ей предстоит увеличить рыночную капитализацию за счет количества открытых точек. Чем больше объектов функционируют по всей Украине, тем более солидные инвестиции удастся привлечь. А потом такой бизнес можно продать за сумасшедшие деньги. Это реальная перспектива для торговых сетей, которые могут пойти на рисковый шаг и открыть супермаркеты в нерентабельных местах.

Следует отметить, что альтернативой Сильпо и Метро в селах является магазины формата "у дома". Это компактные помещения с товарами первой необходимости, расположенные у жилых массивов. Крупные компании постепенно подстраиваются к потребностям потребителей и изменяют формат супермаркета. К примеру, это практикуют Варус и Ашан.

Напомним, разные магазины устанавливают собственные цены на продукты. Овощи как один из самых популярных продуктов стоят неодинаково в Сильпо, Метро или Варусе, поэтому необходимо внимательно выбирать места для покупок, предварительно сравнивая стоимость.

Также мы писали, что продукты в супермаркетах дорожают ближе к Рождеству и Новому году. Некоторые товары для праздничного стола украинцы могут купить уже в ноябре, значительно сэкономив.