Продукти на Новий рік – на чому можна зекономити в листопаді

Продукти в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

До Різдва і Нового року залишилося трохи більше місяця, тож настав час планувати святкові покупки. Традиційно перед важливими датами дорожчають продукти, тому економні господарі та господині починають готуватися заздалегідь. Деякі товари краще купити в листопаді, бо вдасться заощадити чималу суму.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба придбати на Новий рік і Різдво вже зараз.

Читайте також:

Які продукти купити в листопаді

Святковий стіл — це традиційний атрибут Різдва і Нового року. Особливо в умовах повномасштабної війни українцям потрібні приводи, щоб відволіктися від щоденних турбот. Приготування смачних страв, обмін подарунками, відпочинок у родинному колі — цього чекають найбільше.

Аби заощадити гроші на продукти, краще завчасно скласти список потрібних товарів і купити вироби, які швидко не псуються. Більше того, наприкінці листопада магазини встановлюють знижки з нагоди Чорної п’ятниці, тож економія вийде вдала.

Перший незамінний атрибут новорічних свят — алкогольні напої. Навіть люди, які не звикли пити спиртне, можуть побалувати себе бокалом шампанського на Новий рік. В листопаді доступна велика кількість акційних пропозицій на всі види алкоголю, тоді як у другій половині грудня ціни піднімуться на 10-20%.

Знижки на алкоголь у Сільпо. Фото: скриншот

Інший обов’язковий товар — солодощі. Цукерки, шоколад і подарункові набори вже продають зі знижками, бо перед Різдвом відмічатимуть День святого Миколая. Батьки задарюватимуть дітей смаколиками весь грудень і навіть січень, що призведе до різкого дорожчання продукції. Поки магазини втримують акційну вартість солодощів, треба поспішити з запасами.

Знижки на солодощі в Сільпо. Фото: скриншот

Звісно, жоден святковий стіл не обходиться без салатів і канапок. Варто заздалегідь запастися сухариками для бутербродів і різними товарами в баночках. Наприклад, тунцем, шпротами, консервованими ананасами, маслинами/оливками, кукурудзою, горошком тощо. Ці товари не пропадуть, поки чекатимуть свого часу в холодильнику, зате допоможуть заощадити гроші.

Не завадить купити кілька шматочків вершкового масла, особливо господиням, які готують випічку власноруч. І звісно, не забудьте про червону ікру. Це продукт, який став незамінним на різдвяно-новорічному святковому столі. Якісна ікра коштує немало, тому варто порівняти ціни в різних магазинах і знайти найбільш вигідний ціновий варіант.

Знижка на червону ікру в Сільпо. Фото: скриншот

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 2025-й — це рік Зеленої Дерев’яної Змії. Її символізм стосується проникливості, метаморфоз і тонкощів сприйняття. Існують певні справи, які рекомендують зробити до настання Нового року, аби не зустріти свято в поганому настрої.

Також ми писали, що шопінг на Чорну п’ятницю може виявитися невдалим, якщо робити покупки необдумано. Треба порівнювати ціни в магазинах, складати список товарів і не витрачати більше виділеної суми. Тоді ви не пошкодуєте про витрати.