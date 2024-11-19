Чорна п'ятниця 2024 — що це за день і як вигідно скупитися

Молода жінка з пакетами після шопінгу. Фото: Freepik

Цього року Чорна п’ятниця в Україні припадає на 29 листопада, але деякі магазини роблять знижки на свої товари впродовж тижня або навіть місяця. Дізнайтеся, що це за день і як можна зробити вдалі покупки, щоб потім не пошкодувати про них.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Чорна п'ятниця — що це за день

Чорна п’ятниця або Black Friday англійською — це день, коли в багатьох країнах світу масово знижуються ціни на всі товари. За традицією — Чорна п’ятниця відбувається після Дня подяки в США в останній четвер листопада.

Цей день американські правоохоронці називають "чорним" через те, що люди починають масово купувати товари, створюючи хаос по всьому світу.

Три молоді жінки з покупками. Фото: Freepik

Вдалі покупки — як їх можна зробити

Порівняйте вартість і магазини

Перед цим днем порівняйте ціни на товари в різних магазинах, адже деякі продавці спеціально заздалегідь підвищують вартість, щоб потім зробити вигляд, що на той чи інший товар сильно впала ціна. Знайдіть магазини, де є потрібний вам товар, і додайте його в закладки, щоб вам було легко бачити знижки.

Заплануйте покупки

Заздалегідь складіть список товарів, які вам потрібно придбати, і встановіть пріоритетність. Також знайдіть ці товари в інших магазинах або альтернативи, якщо цих товарів немає ніде.

Ознайомтеся з умовами доставки і повернення

Перш, ніж купувати той чи інший товар, подивіться на умови доставки і повернення. Річ у тому, що деякі магазини можуть робити знижки на товари, але підвищувати вартість доставки. Подивіться і на те, чи можна повернути товар і одразу перевірте дефекти після отримання.

Виділіть певну суму грошей

Деякі люди при настанні Чорної п’ятниці можуть ставати шаленими і виходити за межі свого бюджету. Тому порахуйте вартість покупок і встановіть свої межі, щоб не витратити занадто багато грошей. Встановіть також обмеження на карті у день покупок.

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