Черная пятница 2024 — что это за день и как выгодно скупиться

Молодая женщина с пакетами после шопинга. Фото: Freepik

В этом году Черная пятница в Украине приходится на 29 ноября, но некоторые магазины делают скидки на свои товары в течение недели или даже месяца. Узнайте, что это за день и как можно совершить удачные покупки, чтобы потом не пожалеть о них.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Черная пятница — что это за день

Черная пятница, или Black Friday на английском, — это день, когда во многих странах мира массово снижаются цены на товары. По традиции Черная пятница проходит после Дня благодарения в США в последний четверг ноября.

Этот день американские правоохранители называют "черным" потому, что люди начинают массово покупать товары, создавая хаос по всему миру.

Три молодые женщины с покупками. Фото: Freepik

Удачные покупки — как их можно сделать

Сравните стоимость и магазины

Перед этим днем сравните цены на товары в разных магазинах, ведь некоторые продавцы специально заранее повышают стоимость, чтобы потом сделать вид, что на тот или иной товар сильно упала цена. Найдите магазины, где есть нужный вам товар, и добавьте его в закладки, чтобы вам было легко видеть скидки.

Запланируйте покупки

Предварительно составьте список товаров, которые вам нужно приобрести, и установите приоритетность. Также найдите эти товары в других магазинах или альтернативы, если этих товаров нет нигде.

Ознакомьтесь с условиями доставки и возврата

Прежде чем покупать тот или иной товар, посмотрите на условия доставки и возврата. Дело в том, что некоторые магазины могут делать скидки на товары, но повышать стоимость доставки. Посмотрите и на то, можно ли вернуть товар, и сразу проверьте дефекты после получения.

Выделите определенную сумму денег

Некоторые люди при наступлении Черной пятницы могут становиться безумными и выходить за пределы своего бюджета. Поэтому посчитайте стоимость покупок и установите свои пределы, чтобы не потратить слишком много денег. Установите ограничения на карте в день покупок.

Напомним, мы писали о том, что будет с курсом доллара в Черную пятницу и стоит ли покупать валюту сейчас.

Раньше мы рассказывали о том, какие гаджеты ни в коем случае не следует покупать.

Также мы сообщали о том, как можно сэкономить деньги на Temu и Aliexpress.