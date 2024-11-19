Черная пятница 2024 — что это за день и как выгодно скупиться

Как сделать удачные покупки в Черную пятницу 2024 — советы
В этом году Черная пятница в Украине приходится на 29 ноября, но некоторые магазины делают скидки на свои товары в течение недели или даже месяца. Узнайте, что это за день и как можно совершить удачные покупки, чтобы потом не пожалеть о них.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Черная пятница — что это за день
Черная пятница, или Black Friday на английском, — это день, когда во многих странах мира массово снижаются цены на товары. По традиции Черная пятница проходит после Дня благодарения в США в последний четверг ноября.
Этот день американские правоохранители называют "черным" потому, что люди начинают массово покупать товары, создавая хаос по всему миру.
Удачные покупки — как их можно сделать
Сравните стоимость и магазины
Перед этим днем сравните цены на товары в разных магазинах, ведь некоторые продавцы специально заранее повышают стоимость, чтобы потом сделать вид, что на тот или иной товар сильно упала цена. Найдите магазины, где есть нужный вам товар, и добавьте его в закладки, чтобы вам было легко видеть скидки.
Запланируйте покупки
Предварительно составьте список товаров, которые вам нужно приобрести, и установите приоритетность. Также найдите эти товары в других магазинах или альтернативы, если этих товаров нет нигде.
Ознакомьтесь с условиями доставки и возврата
Прежде чем покупать тот или иной товар, посмотрите на условия доставки и возврата. Дело в том, что некоторые магазины могут делать скидки на товары, но повышать стоимость доставки. Посмотрите и на то, можно ли вернуть товар, и сразу проверьте дефекты после получения.
Выделите определенную сумму денег
Некоторые люди при наступлении Черной пятницы могут становиться безумными и выходить за пределы своего бюджета. Поэтому посчитайте стоимость покупок и установите свои пределы, чтобы не потратить слишком много денег. Установите ограничения на карте в день покупок.
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