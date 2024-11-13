Пристрої для спрощення життя — на які гаджети не варто витрачати свої гроші

AI-помічник Rabbit R1. Фото: The Verge

Сучасний ринок налічує безліч гаджетів, які позиціюються як пристрої для спрощення життя. Більшість з них пропонують інновації, які зовсім не варті інвестиції.

Сайт Новини.LIVE розповідає про кілька таких пристроїв, покупка яких може розчарувати.

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Rabbit R1

Це кишеньковий AI-помічник. Пристрій активно рекламували як альтернативу смартфону, але функціонально поступається йому.

AI-помічник Rabbit R1. Фото: CNET

Rabbit R1 коштує близько 199 доларів і оснащений обмеженими функціями інтерфейсу на основі жестів та голосового управління. Можливості пристрою значно поступаються сучасним смартфонам, які мають розширену інтеграцію з ШІ.

Пристрій більше можна використовувати як доповнення, ніж заміну смартфона, але все одно для багатьох це виявиться зайвою тратою грошей.

Humane AI Pin

Подібний до попереднього гаджета, який виставлявся як заміна смартфона, але має обмежену функціональність.

AI-помічник Humane AI Pin. Фото: LinkedIn

Пристрій потрібно кріпити до одягу, звідки він проєктує зображення на долоню, з яким можна взаємодіяти. Але на практиці цей дисплей не зручний та не функціональний.

Його ціна становить 499 доларів, і він не пропонує нічого революційного для користувачів сучасних смартфонів, які також підтримують голосові команди й жести. Такі інновації недостатньо переконливі, щоб виправдати покупку.

Портативні мініпринтери

Попри популярність друку фото з телефону, такі гаджети можуть стати витратними через дорогий папір.

Портативний фотопринтер Xiaomi. Фото: скриншот/YouTube

Багато хто може пожалкувати про таку покупку, якщо не займається фотографією професійно. Для решти ціни на витратні матеріали та обмежений функціонал не виправдовують витрат.

Якщо потрібні якісні фото, вигідніше буде звернутися до фотодрукарень та скористатися їхніми послугами.

Розумні ручки

Ці ручки обіцяють конвертувати рукописні нотатки у цифровий формат, однак часто виявляються складними у використанні та мають проблеми з розпізнаванням тексту.

Розумна ручка. Фото: скриншот/YouTube

Вартість таких ручок досить висока і починається від 2000 грн. Придбавши таку ручку, користувач може розчаруватися через швидкість і точність, які не відповідають очікуванням.

Bluetooth-брелоки для відстеження

Пристрої для пошуку ключів або гаманця, такі як AirTag та його аналоги.

Bluetooth-брелок Apple AirTag. Фото: gstore.ua

У деяких випадках вони можуть бути корисними, але насправді, що іронічно, їх легко втратити. Сигнал може не працювати на великій відстані або у переповнених місцях, де користувачі з увімкненим Bluetooth створюють перешкоди для пошуку.

У складних умовах такі брелоки виявляються малоефективними.

Нагадаємо, телефони вже є не просто засобом зв’язку. Деякі з них стали бажаними предметами для колекції. Старі моделі, особливо в хорошому стані або в упаковці, швидко стають дорогими.

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