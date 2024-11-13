Устройства для упрощения жизни — на какие гаджеты не стоит тратить свои деньги

AI-помощник Rabbit R1. Фото: The Verge

Современный рынок насчитывает множество гаджетов, которые позиционируются как устройства для упрощения жизни. Большинство из них предлагают инновации, которые совсем не стоят инвестиций.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о нескольких таких устройствах, покупка которых может разочаровать.

Читайте также:

Rabbit R1

Это карманный AI-помощник. Устройство активно рекламировали как альтернативу смартфону, но функционально уступает ему.

AI-помощник Rabbit R1. Фото: CNET

Rabbit R1 стоит около 199 долларов и оснащен ограниченными функциями интерфейса на основе жестов и голосового управления. Возможности устройства значительно уступают современным смартфонам, имеющим расширенную интеграцию с ИИ.

Устройство больше можно использовать как дополнение, чем замену смартфона, но все равно для многих это окажется излишней тратой денег.

Humane AI Pin

Подобный предыдущему гаджету, который выставлялся как замена смартфона, но имеет ограниченную функциональность.

AI-помощник Humane AI Pin. Фото: LinkedIn

Устройство нужно крепить к одежде, откуда оно проектирует изображение на ладонь, с которым можно взаимодействовать. Но на практике этот дисплей не удобен и не функционален.

Его цена составляет 499 долларов и он не предлагает ничего революционного для пользователей современных смартфонов, также поддерживающих голосовые команды и жесты. Такие инновации недостаточно убедительны, чтобы оправдать покупку.

Портативные мини-принтеры

Несмотря на популярность печати фотографий с телефона, такие гаджеты могут стать затратными из-за дорогой бумаги.

Портативный фотопринтер Xiaomi. Фото: скриншот/YouTube

Многие могут пожалеть о такой покупке, если не занимаются фотографией профессионально. Для остальных цены на расходные материалы и ограниченный функционал не оправдают расходы.

Если нужны качественные фото, выгоднее обратиться к фотопечатям и воспользоваться их услугами.

Умные ручки

Эти ручки обещают конвертировать рукописные заметки в цифровой формат, однако часто оказываются сложными в использовании и имеют проблемы с распознаванием текста.

Умная ручка. Фото: скриншот/YouTube

Стоимость таких ручек достаточно высока и начинается от 2000 грн. Приобретая такую ручку, пользователь может разочароваться из-за скорости и точности, не соответствующих ожиданиям.

Bluetooth-брелоки для отслеживания

Устройства для поиска ключей или кошелька, таких как AirTag и его аналогов.

Bluetooth-брелок Apple AirTag. Фото: gstore.ua

В некоторых случаях они могут быть полезны, но в реальности, что иронично, их легко потерять. Сигнал может не работать на дальнем расстоянии или в переполненных местах, где пользователи с включенным Bluetooth будут создавать помехи поиску.

В сложных условиях такие брелоки оказываются малоэффективными.

Напомним, телефоны уже не просто средство связи. Некоторые из них стали желаемыми предметами для коллекции. Старые модели, особенно в хорошем состоянии или в упаковке, быстро становятся дорогими.

Также мы писали, что компания Samsung готовится к значительному возвращению в пространство расширенной реальности (XR) или смешанной реальности (MR) после успеха своей гарнитуры Gear VR на рынке виртуальной реальности.