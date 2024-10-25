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Дитина постійно в телефоні — що робити, щоб відучити її від гаджетів

25 жовтня 2024 06:37
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Що зробити, щоб дитина не сиділа постійно в телефоні — поради від психологів
Жінка, яка намагається забрати в сина телефон. Фото: Medium
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

У сучасному житті важко знайти молоде покоління, яке б не сиділо постійно в телефонах, а якщо у вашій сім’ї відбувається те ж саме, робіть щось із цим терміново. Психологи пояснили, як можна зробити так, щоб дитина не сиділа 24/7 в гаджетах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Постійно перебування біля телефону може робити людину нервовою і розгніваною. А якщо це робить ваша дитина, тоді можна її конкретно "втратити". Дитина може лежати в ліжку в телефоні, бути у ванній з ним і навіть їсти, сидячи в гаджеті.  

Ребенок в телефоне
Дівчинка, яка сидить в телефоні. Фото: Freepik

Якщо ви хочете зробити так, щоб ваша дитина більше спілкувалася зі своїми друзями в реальному житті та проводила багато часу на свіжому повітрі, а не в телефоні, тоді скористайтеся простими, але доволі ефективними порадами.

Як можна відучити дитину від гаджетів

Спочатку дізнайтеся, чому ваша дитина сидить постійно в телефоні, планшеті або ноутбуці. Можливо, так вона "ховає" себе від проблем, які стосуються її взаєморозуміння з вами або зі своїми однолітками. Щойно ви це з’ясували, починайте діяти.

Психологи спочатку радять змінити сферу, в якій у вашої дитини виникли проблеми. Після того, як ви досягли бажаних результатів, переходьте до останнього етапу. Йдеться про те, щоб поставити на шляху вашої дитини нові орієнтири, які відволічуть її від постійного сидіння в телефоні.

Ребенок в ноутбуке
Дитина, яка сидить в ноутбуці. Фото: SOHA

Знайдіть дитині справу, якою вона зацікавиться, — це може бути якась спортивна секцій або творчий гурток. Найголовніше в цьому — щоб дитина могла зрозуміти, що реальне життя набагато краще і приємніше, ніж віртуальне.

Нагадаємо, ми писали про те, чому ні в якому разі не можна кричати на своїх дітей. 

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