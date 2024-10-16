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Запам'ятайте і ніколи не ведіться на них — які фрази люблять маніпулятори

16 жовтня 2024 14:40
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Що зазвичай говорять маніпулятори — фрази, на які краще не вестися
Ілюстрація жінки, яка маніпулює чоловіком. Фото: Punter Planet
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Чимало людей люблять маніпулювати іншими, часто змушуючи оточуючих відчувати себе використаними, і однією з основних стратегій вважається контроль в розмовах. Експертка зі стосунків Тіна Фей розповіла про фрази, які дуже часто люблять використовувати ці люди, щоб досягти бажаного.

Про це повідомляє HackSpirit.

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Улюблені фрази людей-маніпуляторів

"Ти завжди..."

Цією фразою люди-маніпулятори люблять перекручувати розмову на свою користь і, тим самим, змушувати співрозмовника сумніватися в собі. Саме ця фраза не дає людині бути впевненою у собі та змушує її сумніватися в своїй адекватності.

"Повір мені..."

Справжні маніпулятори точно знають, як можна змусити людину довіряти їм, а потім використати її у власних цілях. Коли людина говорить ці слова, співрозмовник відчуває себе нібито в безпеці, тому маніпулятор починає використовувати це.

Манипулятор
Ілюстрування людини-маніпулятора. Фото: Freepik

"Я просто намагаюся тобі допомогти..."

Це класичний прийом всіх маніпуляторів, який приховує власні наміри під виглядом звичайної турботи. Говорячи ці слова, маніпулятори створюють враження, нібито вони роблять послугу. 

"Можливо, ти неправильно зрозумів..."

Такими словами люди, які люблять маніпулювати іншими, нібито перекладають провину на співрозмовника. Такою фразою вони змушують їх сумніватися у власному сприйнятті інформації, тому починають контролювати діалог.

Ссора людей
Люди, які сваряться. Фото: Daily Mail

"Я не хочу сперечатися..."

Ці слова схожі на те, що людина хоче уникнути сварки, однак, насправді, це означає, що вона не хоче брати на себе відповідальність. Такі слова маніпулятори кажуть для того, щоб закінчити розмову і не дати співрозмовнику розкрити їхні наміри.

Які ще фрази говорять маніпулятори

Люди, які люблять контролювати інших, також використовують такі фрази для маніпуляцій, як:

  • "Ти надто чутливий..."
  • "Якби ти дійсно піклувався про мене..."
  • "Я не це мав на увазі..."
  • "Це для твого блага..."
  • "Ти занадто багато про це думаєш..."

Нагадаємо, ми писали про те, чому чоловіки відмовляються дарувати своїм коханим жінкам квіти. 

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що чоловік хоче закінчити стосунки з жінкою. 

Також ми повідомляли про те, які буденні звички здатні зруйнувати стосунки партнерів.

психологія відносини фраза маніпулятор маніпуляція

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