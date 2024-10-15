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Ваші стосунки завершуються — як це зрозуміти

15 жовтня 2024 13:29
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як зрозуміти, що ваші стосунки мають закінчитися — основні ознаки
Люди, які відвернулися один від одного. Фото: Psihocentrala
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

У народі існує така думка, що кохання живе три роки, однак, якщо ви помітили одну річ, тоді ваші стосунки наближаються до завершення. Дізнайтеся, яка головна ознака вказує на те, що ви незабаром залишитеся самотньою людиною.

Новини.LIVE розповідає про цю ознаку.

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На жаль, неможливо зустріти ідеальні стосунки, але між закоханими людьми завжди повинна бути повага. Якщо цього немає, це вірний шлях до стосунків, які не мають жодних перспектив. Існує одна очевидна ознака, яка вказує на те, що закінчення стосунків вже близько.

Партнеры
Закохані люди в сварці. Фото: Freepik

Яка ознака наближає стосунки до завершення

Фахівці стверджують, що ті стосунки, в яких існує зневага, ніколи довго не протримаються. Саме відсутність поваги між партнерами вказує на те, що наближається розрив або навіть розлучення. Йдеться про сарказм, образливі слова або принизливі жарти в бік коханої людини, глузування або закочування очей.

Ніколи не ставте себе вище за свого партнера, адже є ризик того, що саме ви станете ініціатором розриву стосунків. Наприклад, ви ображаєте або принижуєте кохану людину, яка має нижчий статус, ніж у вас. У такому випадку партнер бачить, що він вам огидний і розуміє, що стосунки змінилися в гірший бік.

Ссора людей
Чоловік, який чіпає жінку. Фото: The Mirror

Як змінити стосунки на краще

Експерти дали цінні рекомендації, які допоможуть вам зупинити цей "руйнівний процес". Якщо ви хочете зберегти стосунки і зробити їх перспективними, ви повинні бути готові до розмов з партнером. Просто відкрито обговоріть всі суперечності між вами, і, можливо, вам вдасться налагодити стосунки з коханою людиною.

Нагадаємо, ми писали про те, які ознаки свідчать про зраду з боку коханої людини. 

Раніше ми розповідали про те, як покращити стосунки між людьми після десятирічного шлюбу. 

Також ми повідомляли про те, які буденні звички здатні зруйнувати стосунки.

психологія відносини поради кохання поведінка

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