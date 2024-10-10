Як зрозуміти, що чоловік зраджує — ознаки, на які слід звернути увагу

Дівчина, яка підглядає в телефон коханого. Фото: Pinterest

Одними з головних "рушіїв" здорових стосунків є довіра, кохання і відданість, але інколи буває так, що один з цих моментів ігнорується. Якщо ви помітили, що поведінка коханого останнім часом стала геть іншою, це може бути явною ознакою зради.

Новини.LIVE розповідає, як дізнатися про зраду в стосунках.

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Різка зміна планів

Ваш партнер почав різко змінювати плани, не називаючи конкретної причини. Наприклад, він каже, що затримується на роботі. І все б нічого, якби ці слова були разовими, але якщо ви помітили, що він постійно проводить час десь, аби не вдома, вам варто звернути на це увагу.

Чоловік, який тримає руку іншої дівчини за спиною у коханої. Фото: Ьувшгь

Встановлення паролю на телефоні

Коханий почав брати із собою всюди телефон і встановив пароль? Можливо, він просто боїться, що ви можете щось побачити таке, що вам не варто бачити, коли телефон лежатиме біля вас.

Підвищена увага своєму зовнішньому вигляду

Останнім часом він почав проводити більше часу у ванній кімнаті, частіше прискається парфумами і навіть різко щось змінив у зовнішності? Зверніть увагу на таку поведінку, адже часто вона може бути саме тим "тривожним дзвіночком".

Жінка, яка перевіряє телефон коханого. Фото: Freepik

Критика у ваш бік

Раптово ваша близька людина почала критикувати вашу зовнішність, наприклад, фігуру. При цьому, ваша зовнішність ані краплі не змінилася за цей час. Будьте готові, адже у випадку зради ви стаєте постійним об'єктом для переоцінки з боку коханого.

Несподівана щедрість

Останнім часом ви почали помічати, що ваш партнер став занадто щедрим, чого раніше не було. Наприклад, він почав частіше дарувати вам квіти або робити подарунки без приводу. Обережно, адже так він може намагатися загладити свою провину.

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